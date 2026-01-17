Дженифър Лорънс с брутално разкритие: Пропуснах роля, защото не съм „достатъчно красива“

Х оливудската звезда Дженифър Лорънс може да е участвала в касови хитове като „Игрите на глада“ и франчайза „X-Men“, но поне веднъж е изпуснала голяма роля в киното – и според нея това се дължи на външния ѝ вид, пише Си Ен Ен (CNN).

Носителката на награда Оскар твърди, че не е била избрана за историческата драма на Куентин Тарантино от 2019 г. „Имало едно време… в Холивуд“, защото хората казали, че „не е достатъчно красива“.

В подкаста на живо „Happy Sad Confused с Джош Хоровиц“, излъчен в понеделник, Лорънс обсъди списъка с режисьори, с които иска да работи. „Тарантино те преследва. Иска те“, каза Хоровиц на Лорънс, сочейки към нея.„Не знам за това“, отвърна актрисата.

„Това е вярно. Не, той го каза“, настоя Хоровиц. „Омразната осморка“. Ролята на Дженифър Джейсън Лий първоначално беше написана за теб, мисля“. „Отказах я, което не трябваше да правя“, прекъсна го Лорънс, преди двамата да се засмеят.

Тарантино казал на Entertainment Weekly през 2015 г., че е „голям фен на Дженифър Лорънс“ и я е поканил да изиграе бегълката Дейзи Домъргю в мистериозния трилър „Омразната осморка“ от 2015 г., но Лорънс била твърде заета с „всичката тази популярност около филмите „Игрите на глада“.

„И мисля, че и за „Имало едно време… в Холивуд“, той не искаше ли теб?“ попита Хоровиц. „Да, искаше ме, но после всички казаха: „Тя не е достатъчно красива, за да играе Шарън Тейт“, и после не ме избраха“, каза Лорънс. След съчувствени реакции от публиката тя продължи: „Знам“.

Хоровиц, недоверчив, каза: „Това не е вярно“. На което Лорънс отвърна: „Сигурна съм, че е вярно. Или е онова нещо, когато разказвам историята толкова дълго по този начин, че вече вярвам в нея. Не, но… Сигурна съм, че се е случило – или просто той никога не ме е обмислял за ролята и интернет просто се постара да ме нарече грозна“.

Марго Роби беше избрана да изиграе Шарън Тейт във филма, базиран на реалната актриса и модел, която стана жертва на убийствата от сектата на Чарлз Менъон през 1969 г.

Месеци преди премиерата на филма, сестрата на Тейт, Дебра, казала пред TMZ, че предпочита Марго Роби за ролята пред Лорънс заради „физическата красота на Роби и начина, по който се държи, който е подобен на Шарън“, добавяйки, че Лорънс „не е достатъчно красива, за да изиграе Шарън. Това е ужасно да се каже, но знаете, имам своите стандарти“.

Вместо да я избере за Шарън Тейт, Тарантино каза през 2021 г. в подкаста „WTF с Марк Марон“, че е „разглеждал идеята Дженифър Лорънс да изиграе Скюики“, последователка на Чарлз Менсън. Той добави, че тя е отишла в дома му и е прочела сценария, но в крайна сметка „не се получи, но тя е много мил човек и я уважавам като актриса“. Ролята беше изиграна от Дакота Фанинг.

По-късно в подкаста на Хоровиц, Лорънс, с мъртвешко спокойствие, каза, че е кандидатствала за „Здрач“, но „не ме взеха, защото предполагам бях твърде грозна“.