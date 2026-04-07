Любопитно

Откриха неизвестна човешка линия в Китай, оцеляла през Ледниковата епоха

Учени идентифицираха древна генетична линия в Северен Източен Азия, която не само е преживяла последния ледников максимум, но и успешно се е адаптирала към затоплящия се климат, променяйки представите ни за прехода към уседнал живот

7 април 2026, 07:37
Източник: iStock

И зследователи в Китай откриха неизвестна досега човешка линия в Северен Източен Азия, която е оцеляла през последния ледников период – обикновено наричан Ледникова епоха – и се е адаптирала към живот в по-топъл климат. Резултатите предполагат, че вместо да бъдат заменени от фермери по време на рязка културна промяна към уседнал начин на живот, тези ловци-събирачи са продължили да съществуват и са преминали през прехода за много по-дълъг период.

Революция или постепенна промяна?

Когато последният ледников период приключил, хората е трябвало да се адаптират към нов свят. Докато замръзналата тундра била заменена от буйна, обработваема земя, нашите предци преминали от номадски начин на живот на ловци-събирачи към уседнал, земеделски модел. Този период, известен като преход от палеолит към неолит, е бил постепенен процес, започнал преди около 12 000 години и кулминирал в напълно земеделски общества преди около 8 000 години.

Все пак би било грешка да се смята, че този голям преход се е случил по едно и също време при различните човешки популации или че се е развил по един и същи начин. Например, знаем, че в Европа са настъпили промени в населението по време на значителен период на затопляне преди около 14 000 до 12 900 години поради климатични колебания. Докато нови хора мигрирали в Европа, те носели със себе си нови идеи и инструменти за земеделие. За разлика от тях, в Югозападна Азия местните ловци развили свои собствени земеделски практики и технологии без значителни промени в генетичния състав на населението си.

Но докато знаем доста за това как е протекъл този преходен период в тези два региона, знаем много по-малко за събитията в Северен Източен Азия (където днес се намират Япония, Северна и Южна Корея, Китай, Монголия и Руският Далечен Изток). По време на прехода от палеолит към неолит този регион, със своята разнообразна топография, е бил подложен на сравнително нестабилен климат. И въпреки че има няколко археологически обекта с неолитни характеристики, датиращи от този период, техният брой остава малък.

Тези обекти демонстрират отличителни черти – като издръжливи жилища, шлифовани каменни инструменти и дори ранно опитомяване на просо – което контрастира с бита на ловците-събирачи от късния плейстоцен. Тези разлики представят объркан културен профил за региона с различна степен на „неолитизация“ – или превръщане в уседнал народ.

И така, какво се е случвало тук? Картината предполага период на постепенен преход, а не такъв, при който ловците-събирачи са били внезапно заменени от по-технологично напреднали хора. Но тази идея досега не беше потвърдена.

Генетичният мост в Дунхулин

Тук се намесва новото изследване. Учените анализираха ДНК, взета от обекта Дунхулин близо до Пекин, който изглежда запълва празнината между последния ледников период и първите уседнали фермери. Този обект е едно от най-добрите представителства на прехода палеолит-неолит, тъй като съдържа набор от неолитни характеристики, включително фрагменти от керамика, солидни жилища и признаци за опитомяване на просо. Колективните археологически доказателства сочат, че на обекта в различни моменти са живели различни групи хора.

„Обектът Дунхулин е рядък, но представителен обект за прехода между палеолита и неолита в Северен Източен Азия с детайлен археологически контекст, което го прави изключително място за изследване на преходния период,“ обясняват изследователите в своя научен труд.

Те са успели да възстановят и разчетат геномите на двама индивида от това място. Единият е женски, идентифициран като DHL_M1, живял там преди около 11 000 години (в края на последния ледников период). Другият е мъжки, DHL_M2, живял по време на по-топлия ранен холоцен (преди около 9 500 години). В допълнение, учените са извлекли митохондриална ДНК от трети индивид, но при него липсва ясен археологически контекст.

Екипът сравнил геномите на двамата индивида с по-стара ДНК от хора, живели по време на ледниковия максимум (преди около 19 000 години), и по-млада ДНК от хора от неолита. В допълнение екипът интегрирал тези генетични данни с археологическите находки от обекта.

Скритата история на оцелелите

Резултатите показват, че вместо да има подмяна на населението, причинена от мигриращи хора – както се вижда в Европа – индивидът DHL_M1 принадлежи към невиждана досега и много по-стара линия. Тя се е отделила от основното население на Северен Източен Азия още преди около 19 000 години. Това предполага, че по-старите популации от Ледниковата епоха не са били заличени, а са се задържали в региона в продължение на близо 10 000 години, ставайки свидетели на прехода към по-топъл климат.

„Нашето наблюдение показва, че някои дълбоки линии в Северен Източен Азия от Късния плейстоцен са оцелели през постледниковия период на затопляне, по време на културните промени към по-уседнал начин на живот и по-широк спектър на хранене“, обяснява екипът.

Това подкрепя сценария за продължителен процес на неолитизация в региона, а не за внезапна замяна на населението.

Според резултатите, индивидът DHL_M2 не е принадлежал към същата изолирана линия като DHL_M1. Вместо това неговият генетичен профил предполага по-близка връзка с неолитните популации в Северен Китай, по-специално културата Юмин от Вътрешна Монголия. По този начин, по времето, когато DHL_M2 е бил жив, в региона вече са се преместили нови хора, които в крайна сметка са заменили древната линия на DHL_M1 за по-дълъг период от време.

Това откритие помага да се обяснят специфичните разлики между двамата индивиди въз основа на формата на техните черепи. Тези различия подсказваха, че те принадлежат към две отделни линии, а сега учените разполагат и с генетичните данни, които да го докажат. Това показва, че Северен Източен Азия е бил населен от много по-разнообразни групи, отколкото се смяташе досега.

„Въпреки че нашият генетичен анализ на обекта Дунхулин предлага казус за разбирането на тази траектория, са необходими допълнителни проби за по-нататъшно изясняване на демографската история на прехода в Северен Източен Азия“, заключава екипът.

Източник: iflscience    
Неизвестна човешка линия СеверенИзточен Азия Ледников период Преход палеолит неолит Уседнал начин на живот Постепенна промяна Обект Дунхулин Адаптация към климата
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

