„Без аналог“: Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

А рхеолози са открили уникален артефакт край Галилейското езеро, който може да разкрие нови подробности за това как ранните християни са практикували кръщението.

Артефактът на възраст 1400 години е бил открит наскоро в древния град Хипос, важен епископски център по време на византийската епоха, според прессъобщение от 30 март, споделено с Fox News Digital. Градът някога е бил единственият християнски град около Галилейското езеро, контролиращ територии, свързани със служението на Исус.

Мраморният блок е открит в зала за кръщение, наречена фотистерион. Той може да хвърли светлина върху „етап от раннохристиянския обред на кръщението, който досега не е бил документиран“, заявиха официални лица.

Катедралата на Хипос е имала две зали за кръщение: една за възрастни и друга за бебета и деца, именно там е открит новият обект. По-малката зала е построена след 591 г. сл. Хр. и е била разрушена от земетресение през 749 г., което означава, че обектът е на около 1400 години.

Официалните лица описват артефакта като „правоъгълен блок с три полусферични вдлъбнатини, открит до кръщелен купел в новоразкрита церемониална зала“. Изследователите смятат, че блокът може да е съдържал три различни масла, използвани по време на тройна обредна потапяща церемония при кръщение.

Снимки на обекта показват изветрял мраморен блок с три легена с форма на купа, което предполага, че е бил проектиран да държи течности една до друга. Ранните християнски кръщения по-често са включвали две помазвания преди и след обреда, което прави тричастния дизайн особено необичаен.

„Срутването е погребало мраморните и бронзовите артефакти под развалините, запазвайки ги до неотдавнашното им откриване“, отбелязва съобщението. Длъжностните лица добавиха: „След обширно проучване и сравнение, учените стигнаха до заключението, че не съществуват известни паралели на артефакта“.

Михаел Айзенберг, археолог от университета в Хайфа, който наскоро публикува резултатите в списание PEQ, заедно с колежката си Арлета Ковалевска, каза, че обектът е намерен сред различни „забележителни литургични предмети“, включително бронзов свещник.

„Едва след внимателно проучване осъзнахме колко уникални са те за разбирането на християнските ритуални практики в люлката на християнството край Галилейското езеро“, каза той.

Обектът не е бил „нищо особено на пръв поглед“ за разкопките, каза Айзенберг пред Fox News Digital. „Но точно тук се намесиха археологическите и литургичните изследвания. Осъзнаването, че това е уникален артефакт, който може да запълни неизвестни регионални, а може би и по-широки празнини в едно от най-древните и свещени християнски обреди, беше пълна изненада“, обясни той.

Айзенберг каза, че откритието може да „отвори портал“ към развитието на ритуалите на кръщението в ранния християнски свят. „В различните региони са се развивали различни литургични традиции, много от които не са документирани в писмени източници. Това откритие предлага рядък поглед върху това как обредът на кръщението е бил оформен и практикуван във византийската християнска общност на Хипос“, каза археологът.

Откритието се присъединява към дълъг списък от значими археологически находки, направени в Хипос през последните години. Миналата година археолози в Хипос откриха 1600-годишно християнско заведение за грижи за възрастни хора, което вероятно е най-старият дом за възрастни хора в света.

Миналия юли хора с металотърсачи откриха съкровище от древни бижута и златни монети близо до руините в Хипос.