Любопитно

„Без аналог“: Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

Артефактът на възраст 1400 години е бил открит наскоро в древния град Хипос, важен епископски център по време на византийската епоха. Градът някога е бил единственият християнски град около Галилейското езеро, контролиращ територии, свързани със служението на Исус

7 април 2026, 10:55
Източник: iStock/GettyImages

А рхеолози са открили уникален артефакт край Галилейското езеро, който може да разкрие нови подробности за това как ранните християни са практикували кръщението.

Артефактът на възраст 1400 години е бил открит наскоро в древния град Хипос, важен епископски център по време на византийската епоха, според прессъобщение от 30 март, споделено с Fox News Digital. Градът някога е бил единственият християнски град около Галилейското езеро, контролиращ територии, свързани със служението на Исус.

Мраморният блок е открит в зала за кръщение, наречена фотистерион. Той може да хвърли светлина върху „етап от раннохристиянския обред на кръщението, който досега не е бил документиран“, заявиха официални лица.

Катедралата на Хипос е имала две зали за кръщение: една за възрастни и друга за бебета и деца, именно там е открит новият обект. По-малката зала е построена след 591 г. сл. Хр. и е била разрушена от земетресение през 749 г., което означава, че обектът е на около 1400 години.

Официалните лица описват артефакта като „правоъгълен блок с три полусферични вдлъбнатини, открит до кръщелен купел в новоразкрита церемониална зала“. Изследователите смятат, че блокът може да е съдържал три различни масла, използвани по време на тройна обредна потапяща церемония при кръщение.

Снимки на обекта показват изветрял мраморен блок с три легена с форма на купа, което предполага, че е бил проектиран да държи течности една до друга. Ранните християнски кръщения по-често са включвали две помазвания преди и след обреда, което прави тричастния дизайн особено необичаен.

„Срутването е погребало мраморните и бронзовите артефакти под развалините, запазвайки ги до неотдавнашното им откриване“, отбелязва съобщението. Длъжностните лица добавиха: „След обширно проучване и сравнение, учените стигнаха до заключението, че не съществуват известни паралели на артефакта“.

Михаел Айзенберг, археолог от университета в Хайфа, който наскоро публикува резултатите в списание PEQ, заедно с колежката си Арлета Ковалевска, каза, че обектът е намерен сред различни „забележителни литургични предмети“, включително бронзов свещник.

„Едва след внимателно проучване осъзнахме колко уникални са те за разбирането на християнските ритуални практики в люлката на християнството край Галилейското езеро“, каза той.

Обектът не е бил „нищо особено на пръв поглед“ за разкопките, каза Айзенберг пред Fox News Digital. „Но точно тук се намесиха археологическите и литургичните изследвания. Осъзнаването, че това е уникален артефакт, който може да запълни неизвестни регионални, а може би и по-широки празнини в едно от най-древните и свещени християнски обреди, беше пълна изненада“, обясни той.

Айзенберг каза, че откритието може да „отвори портал“ към развитието на ритуалите на кръщението в ранния християнски свят. „В различните региони са се развивали различни литургични традиции, много от които не са документирани в писмени източници. Това откритие предлага рядък поглед върху това как обредът на кръщението е бил оформен и практикуван във византийската християнска общност на Хипос“, каза археологът.

Откритието се присъединява към дълъг списък от значими археологически находки, направени в Хипос през последните години. Миналата година археолози в Хипос откриха 1600-годишно християнско заведение за грижи за възрастни хора, което вероятно е най-старият дом за възрастни хора в света.

Миналия юли хора с металотърсачи откриха съкровище от древни бижута и златни монети близо до руините в Хипос.

По темата

Източник: The New York Post    
Археологически открития Древен артефакт Ранно християнство Обред на кръщение Галилейско езеро Хипос Византийска епоха Мраморен блок Уникално откритие Християнски ритуали
Маневри и съвети за реакция при аварийно спиране (ВИДЕО)

Технологии Преди 11 минути

Да знаеш какво и как да направиш в аварийна ситуация е ключово за това дали ще избегнете инцидент или не. При аварийното спиране най-важното е да не се паникьосате и фокусирате само върху препятствието

Пътувания с частни самолети и яхти: Племенницата на ген. Касем Солеймани е водила луксозен живот в САЩ преди да я арестуват

Пътувания с частни самолети и яхти: Племенницата на ген. Касем Солеймани е водила луксозен живот в САЩ преди да я арестуват

Свят Преди 15 минути

​Майка ѝ също е задържана заради предполагаеми връзки с иранския режим, съобщават американските власти

Снимката е илюстративна

Украйна осъди на 15 години затвор руски агент, подготвял взрив на влак

Свят Преди 44 минути

Служителите на ССУ са разкрили действията му, обезвредили са предварително устройствата и са задържали мъжа в дома му в Киев

"Дарвинистка битка" за оръжейната индустрия на Запада

"Дарвинистка битка" за оръжейната индустрия на Запада

Свят Преди 45 минути

Новите отбранителни стартъпи оспорват господството на гигантите в сектора, докато военните разходи в Европа и САЩ растат

Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

Свят Преди 52 минути

Доналд Тръмп се пошегува, че има рекорден рейтинг в Латинска Америка и обмисля да се кандидатира за лидер на Венецуела след края на мандата си в САЩ. Президентът се похвали с езикови заложби, въпреки че наскоро отказа да учи „проклет испански“ пред лидери

Когато числата проговорят: новият подкаст на Милена Иванова ЕА е тук

Любопитно Преди 52 минути

<p>Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми</p>

Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми, свързани със съмнения за изборна търговия

България Преди 1 час

На контролно-пропускателните пунктове, съвместно с екипи на жандармерията, са проверени 242 превозни средства и 312 души

Пентагонът търси начин Тръмп да удря Иран "законно"

Пентагонът търси начин Тръмп да удря Иран "законно"

Свят Преди 1 час

Нови цели с двойна употреба може да позволят атаки без обвинения във военни престъпления

Снимката е илюстративна

БАБХ иззе половин тон млечни продукти в Хасковско

България Преди 1 час

Установено е, че те са транспортирани при температура, по-висока от изискваната

Простреляха рапъра Офсет, бившият съпруг на Карди Би е ранен във Флорида

Простреляха рапъра Офсет, бившият съпруг на Карди Би е ранен във Флорида

Свят Преди 1 час

Бившият член на „Мигос“ и бивш съпруг на Карди Би е в стабилно състояние след стрелба пред хотел в Холивуд, Флорида. Полицията вече е задържала двама души, докато музикалният свят си припомня трагичната съдба на колегата му Тейк Оф от преди години

Кървава размяна на удари: Жертви и ранени след масирани атаки с дронове в Русия и Украйнa

Кървава размяна на удари: Жертви и ранени след масирани атаки с дронове в Русия и Украйнa

Свят Преди 1 час

Оцеляло 5-годишно момиченце в Русия е в болница с изгаряния, докато в Украйна 11-годишно момче загуби живота си под руините

Часове преди крайния срок за Иран: Петрол над $110 и риск от стагфлация

Часове преди крайния срок за Иран: Петрол над $110 и риск от стагфлация

Свят Преди 1 час

Инвеститорите са в очакване на 20:00 ч. източно време, докато цените на петрола Brent бележат 50% ръст от началото на конфликт

След забележка: Мъж нападна и рани възрастна жена във Велико Търново

След забележка: Мъж нападна и рани възрастна жена във Велико Търново

България Преди 1 час

Сигналът за случилото се е подаден от екип на Спешната помощ, след като пострадалата е потърсила медицинска помощ

Дизелът в Германия удари 2,40 евро: Българин разказва за живота при новите цени

Дизелът в Германия удари 2,40 евро: Българин разказва за живота при новите цени

Свят Преди 1 час

По думите му към момента не се обсъждат широко мерки като намаляване на акцизи, данъци или въвеждане на таван на цените.

ЕС предупреждава Тръмп: Удари по енергийна инфраструктура в Иран биха били "незаконни"

ЕС предупреждава Тръмп: Удари по енергийна инфраструктура в Иран биха били "незаконни"

Свят Преди 1 час

Брюксел настоява за дипломация, след като Вашингтон заплаши с атаки, ако Техеран не отвори Ормузкия проток

Виктор Орбан пътува до южната граница на Унгария със Сърбия на 6 април

„Евтин театър“ или реална диверсия? Орбан изпрати армията да пази газопровод

Свят Преди 1 час

Орбан пътува до южната граница на Унгария със Сърбия в понеделник, ден след като Сърбия заяви, че е открила „взривни устройства с разрушителна мощ“ близо до тръбопровод, който пренася руски природен газ към Унгария и отвъд

