Робот на НАСА изпрати един от най-тъжните туитове

InSight — или мисията Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport — е робот, който НАСА изпрати на Марс през 2018 г.

InSight постави сеизмометър на Марс и беше там през последните четири години, четейки и интерпретирайки данните, получени от него, предоставяйки „точни 3D модели на вътрешността на планетата“ и измервайки „вътрешния пренос на топлина" с помощта на топлинна сонда, наречена HP3, за изучаване на ранната геоложка еволюция на Марс.

Освен основната си роля, InSight също беше полезен, защото имаше прикрепена камера, която му позволява да прави някои много хубави снимки на повърхността на Марс.

Най-готиното му постижение обаче е фактът, че роботът успя – чрез вибрации, открити на неговите слънчеви панели – да запише звука на вятъра на Марс. Това е първият път, в който някой някога е чувал вятър от друга планета.

Определено полезен робот! Но като всеки робот, изпратен в Космоса, InSight работи на батерия и докато слънчевите панели и разумното използване на системите му помогнаха за удължаване на живота, бързо наближава моментът, в който той ще остане без енергия завинаги и ще бъде принуден да изключи захранването си.

Това все пак е машина, нормално е да спре да работи. Но от НАСА имаха идеята да проследят последните дни на InSight и така сега трябва да прочетем това като последното съобщение на машината:

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ