„Мислеше ме за Джордж Клуни“: Ричард Гиър се пошегува със съпругата си

А мериканският актьор Ричард Гиър е женен за Алехандра Силва от 2018 г. И сега звездата говори с хумор за историята на тяхното запознанство, пише People.

Говорейки пред Elle Испания, актьорът се пошегува, че 41-годишната Силва не е имала представа кой е Гиър, когато го е срещнала. „Не ме беше гледала във филми и беше страхотно. Бях много щастлив от това“, каза Гиър.

Самата Алехандра призна, че е знаела кой е Ричард, но не е гледала много филми с него. „Тя ме мислеше за Джордж Клуни, но освен това знаеше точно кой съм“, обясни още знаменитостта.

Въпреки това, в едно от интервютата си съпругата му признава, че се е влюбила в актьора, след като е видяла лентата с него "Crazy Time". „Той е толкова секси там“, казва Алехандра.

Припомняме, тайната сватбена церемония на двойката се проведе през април 2018 г. Те имат 5-годишен син Александър и 4-годишен син Джеймс. Гиър също стана втори баща на 11-годишния син на Силва, Алберт, от предишния ѝ брак. Освен това Ричард има 24-годишен син Хоумър, който му е от бившата му Кари Лоуел.

‘She Thought I Was George Clooney’: Richard Gere Jokes Wife Alejandra ‘Had No Idea’ Who He Was When They First Met https://t.co/GBWVLtdMdH