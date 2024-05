Риана излезе на улицата по чорапи за над $1000

Р иана излезе по улиците на Ню Йорк в неделя, облечена в нещо, което изглеждаше като чорапи, но всъщност се оказа чифт скъпи дизайнерски обувки.

Певицата носеше ботуши Domenica на Bottega Veneta ($1100), които се отличават с плетена памучна горна част и скрити плоски подметки.

Of course Rihanna’s socks cost over $1K https://t.co/p09eMsikkI pic.twitter.com/ooP1MnXPSq