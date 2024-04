Риана стана монахиня за корица на списание (СНИМКИ)

Р иана стана героиня на корицата на новия брой на списание Interview, където се появи като монахиня и даде интервю. Певицата разказа за отглеждането на децата си, за връзката си с A$AP Rocky и за плановете си за пластична операция.

За пролетния брой на лъскавото издание певицата позира за модната фотографка Надя Лий Коен, която е известна със сътрудничеството си с Miu Miu, A$AP Rocky и Ким Кардашиян. Звездата изпробва за снимките облекла от Dior, Bottega Veneta, Loewe, Loro Piana и Savage x Fenty.

Певицата, която е икона на добрия стил за мнозина, признава, че невинаги обмисля предварително тоалетите си. На първо място тя се грижи за комфорта и нарича себе си мързелива майка по отношение на избора на дрехи.

"Прекарвам много време, за да облека децата си, а след това си мисля: "Коя дреха ще е най-удобна за носене около тях?". Кое няма да предизвика дискомфорт и няма да ми е трудно да ги държа?".

В семейството на Риана и A$AP Rocky рапърът е по-загрижен за собствения си външен вид, като мотивира любимата си да изглежда винаги добре. "До този мъж се чувствам като безделник. Чувствам се като, "По дяволите, изглеждам като негов асистент". Качвам се на самолет. Предполага се, че ще бъдем по потници. А той иска да е с цял костюм на Bottega Veneta. И аз си казвам: "Защо ми причиняваш това?"

Певицата призна, че носи памперсите на най-малкия си син в луксозна мини чанта Saint Laurent, и отбеляза, че рапърът е от бащите, които не се притесняват да сменят пелените на детето си по всяко време. "Роки никога не се е притеснявал от това. Той слага риза на носа си и се справя с миризливия памперс. Това дори е смешно".

Риана припомни началото на връзката си с A$AP Rocky, която започна в края на 2019 г., и разкри защо не са започнали да се срещат по-рано, тъй като слухове за техния романс се носят още от 2012 г.

"Виждахме модата еднакво. Виждахме творчеството по един и същи начин. Много често се оказвахме в едни и същи кръгове. А след това, когато пораснахме, започнахме да подкрепяме творчеството си през цялото време. Аз носех негови неща, той се появяваше на моите презентации. Но едва в края на 2019 г. ... [започна всичко]".

36-годишната звезда отбеляза, че двамата с рапъра се познават отдавна и са се виждали в различни моменти от живота си и във връзки с други хора. Едва постепенно са осъзнали, че са готови да бъдат заедно.

"Знаехме на какво сме способни и какви неприятности можем да си навлечем един на друг. Затова започнахме да се срещаме с много предпазливост. Аз просто оставих всичко, което щеше да се случи, да се случи. Просто: "Това е цвете. То или ще умре, или ще цъфне. Но аз ще го оставя да реши само за себе си".

"Оставих Бог да ме води и просто се отпуснах. Защото в предишните си връзки съм се опитвала, опитвала съм и съм се старала да направя всичко възможно и все ти се струва, че не е достатъчно. Така че, когато някой те вижда изцяло, вярва в теб и смята, че си достойна да бъдеш майка на децата му, това е страхотно чувство. Чувствах се по същия начин към него. Знаех, че той ще бъде чудесен баща".

Певицата не крие, че връзката на двойката им е била повлияна положително по време на пандемията. Именно тогава те са успели да се сближат и да осъзнаят, че са готови да създадат семейство. "Ако не беше COVID, щеше да ни отнеме много повече време да се почувстваме комфортно един с друг, да осъзнаем, че сме готови да сме родители".

Когато я питат за страховете ѝ, Риана казва, че най-голямата ѝ грижа след раждането на децата е тяхното благополучие и че е "алергична" към предателство.

