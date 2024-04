"Богохулство": Обвиниха Риана в обида към религията

Р иана беше обвинена в обида на религията заради фотосесия за списание Interview, в която се появи като монахиня.

В Инстаграм под снимките на 36-годишната певица се появиха много възмутени коментари: фотосесията на Риана е наречена „богохулство“ и „подигравка с религията“.

„Обичам Риана, но никога не съм разбирал тази мания за сексуализиране на религиозни идеи“, пише един потребител.

Други се оплакаха, че „религиозните образи се използват за грешни цели“ и критикуваха Риана, че от всички изображения е избрала онова, което е свързано с религията.

Някои потребители се застъпиха за певицата и попитаха критиците дали са правили подобни коментари към публикациите на всички, които са се облекли като монахини за Хелоуин.

“I am not even Christian but” people are in Rihanna’s comments again WE ARE SO BACK BABY! pic.twitter.com/lxSnSMWGQp