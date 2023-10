Риана планира мащабно турне и два нови албума

Б арбадоската певица Риана планира да се завърне с мащабно турне и два нови албума, въпреки че неотдавна роди втория си син, съобщи "Сънди мирър".

Риана е подписала договор за 32 милиона британски лири с "Лайв нейшън". Нейният екип работи в Лос Анджелис и съставя програмата, докато тя отглежда синовете си. Тя е готова с песни за два нови албума.

Rihanna is planning a major comeback tour for 2024/2025 after signing a new £32 million deal with Live Nation, according to Daily Mirror.



She also reportedly has two albums of new material to release. pic.twitter.com/9sUu5IE366