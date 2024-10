Рекорд! Ето я най-бързата жена, обиколила земното кълбо с колело

А мериканска колоездачка, която се занимава с „ултраиздръжливост“, постави нов световен рекорд за най-бърза жена, обиколила земното кълбо с велосипед.

Лаел Уилкокс измина 29 169 км за 108 дни, 12 часа и 12 минути, като започна и завърши в Чикаго.

Тя подобри рекорда от 2018 г. на Джени Греъм от Шотландия, чието пътуване отне 124 дни и 11 часа.

38-годишната Уилкокс от Аляска потегли на 28 май, като прекоси 21 държави на четири континента, преди да пристигне обратно в Чикаго около 21:00 ч. местно време (02:00 ч. по Гринуич) в сряда.

По време на пътуването си, което сега ще бъде проверено, за да бъде вписано в Книгата на рекордите на Гинес, тя е карала колело до 14 часа на ден.

Експертите смятат, че колоездачите с ултра издръжливост могат да изгорят от 6000 до 10 000 калории на ден, докато карат колело.

„Тя притежава невероятна физическа издръжливост, психическа устойчивост и решителност да се впусне в тези екстремни начинания. Това е просто огромно усилие, за да можеш да правиш това ден след ден в продължение на 108 дни​“, казва Ан-Марие Рук, редактор за Северна Америка в списание Cycling Weekly.



Уилкокс е първата жена колоездач, която печели TransAm - състезание с дължина 4000 мили по цялата дължина на САЩ. Тя постави рекорди и в Tour Divide - изтощително състезание, което преминава по протежение на Скалистите планини през американския континентален разлом.

Въпреки че последният ѝ рекорд е обявен за „обиколка на света“, правилата на Гинес изискват от колоездачите да започват и завършват на едно и също място, като винаги се движат в една и съща посока.

Цялото пътуване на колоездача, включително полетите, фериботите и обществения транспорт, трябва да е равно на общо разстояние, равно на 40 000 км - обиколката на земния екватор. Минималното разстояние, изминато с велосипед, трябва да надхвърля 28 970 км.

След като отпътува от Чикаго, Уилкокс се насочва към Ню Йорк, където се качва на полет за Португалия.

След това няколко седмици пътува на север до Амстердам, надолу през Германия, през Алпите, на Балканите и накрая през Турция до Грузия.

This is Lael Wilcox. She has just completed an attempt at breaking the Guinness World Record for women’s circumnavigation of the earth on a bike, in roughly 108 days. Preceding record is 124 days. pic.twitter.com/PpnR2bDs7A