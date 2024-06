Разкриха съдбата на окървавените коне, предизвикали хаос и паника в Лондон

Д ва от окървавените коне, които бягаха по лондонските улици този април, са заснети заедно за първи път от инцидента, пише Sky News.

Куакър и Вида, два от военните коня, които се изплъзнаха от рутинно учение и всяха хаос в столицата, са заснети заедно на слънчева поляна.

We're delighted to share that the soldiers and Military Working Horses injured in London in April, continue to make remarkable progress in their recovery. (1/5) pic.twitter.com/7fVdp36OCy — British Army 🇬🇧 (@BritishArmy) June 4, 2024

Те са сред общо 5 коня, подплашени от строители, които са изпуснали отломки от голяма височина в близост до тях.

В изявление на британската армия се казва:

„Три коня, ранени при инцидента, вече са отново на служба и, противно на всички очаквания, вероятно ще участват в парада за рождения ден на краля на 15 юни. Останалите два се възстановяват в провинцията, но изглежда ще се върнат на работа своевременно.“

Петима войници също бяха ранени при инцидента през април и британската армия потвърди, че напредват добре.

„Трима от ранените войници са отново на служба, а двама продължават да се възстановяват, но също така се очаква да се върнат напълно в служба.“

Инцидентът в квартал Белгравия в Лондон остави два от конете, Вида и Троян, в тежко състояние. Очевидци ги заснеха как се втурват по улиците на Лондон, покрити с кръв.

Bloodied military horses from the Household Cavalry dash freely through the streets of London. Five of them broke loose during exercise after throwing their riders.



One soldier suffered injuries as a result of a frightened horse colliding with several vehicles. The peculiar… pic.twitter.com/Ap31eWCFpz — Jack Straw (@JackStr42679640) April 24, 2024

Лондонската полиция успя да ги залови след близо половин час, когато конете хукнаха на шест мили (9.6 километра) от Уилтън Кресент до Лаймхаус.

Подполковник Матю Удуърд, командващ офицер на конния конен полк на домакинствата (HCMR), каза, че конете се „възстановяват със забележителна скорост“.

Той добави, че Вида и Куакър „се наслаждават на лятна ваканция в Чилтърн благодарение на The Horse Trust“.

Джанет Алън, главен изпълнителен директор на Horse Trust, каза, че помагането на конете „след такова предизвикателство е истинска радост“.

Кралят можа да види три от конете при първото им появяване след инцидента на парада на конната гвардия в Уайтхол.

Въпреки това се разбира, че монархът ще инспектира войниците от карета, а не на кон.

Подполковник Удуърд по-рано каза, че HCMR се грижи за обучението за около 150 коня по пътищата и в парковете всяка сутрин, отчасти за да им помогне да свикнат с градския шум.

Удуърд каза в социалните медии през април:

„За щастие, като се има предвид честотата на упражненията и броя на участващите коне, този тип инцидент е изключително рядък, ние продължаваме да се стремим да минимизираме риска това да се повтори“.

