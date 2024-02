Разкриха кои актьори влизат в новия филм за "Фантастичната четворка"

М arvel Studios разкриха актьорите, които ще играят Фантастичната четворка в предстоящия им филм.

Английските звезди Ванеса Кърби и Джоузеф Куин, актьорът от "The Last Of Us" Педро Паскал и звездата от "Мечката" Ебън Мос-Бахрах ще поемат ролите на астронавти, които развиват специални сили.

Marvel публикува ретро снимка в социалните си медии, показваща анимационен образ на четиримата в съответните им роли.

Базиран на комикса, филмът ще проследи екипа, след като са изложени на космическа радиация и развиват супергеройски сили, превръщайки ги в знаменитости.

Мос-Бахрах ще играе Бен Грим, известен още като Нещото, който има кожа, която изглежда като направена от камъни.

Наскоро той спечели "Еми" за превъплъщението си в ролята на братовчеда Ричи в хитовата драма „Мечката“, а преди това играеше Деси Харперин в телевизионния сериал „Момичета“.

‘Fantastic Four’ Cast Revealed for Marvel Movie https://t.co/DuauGDAaZK — The Hollywood Reporter (@THR) February 14, 2024

Актрисата Ванеса Кърби, която е най-известна с ролята си на принцеса Маргарет в първите два сезона на "Короната", ще изиграе Сю Сторм, известна още като Невидимата жена.

Американският актьор от чилийски произход Паскал, който изигра Джоел Милър в "The Last Of Us", ще участва в ролята на еластичния Рийд Ричардс, известен като Мистър Фантастик.

Завършващ състава е актьорът от "Stranger Things" Куин, който ще изиграе Джони, брата на Сю - Човешката факла - който може да контролира пламъците.

Фантастичната четворка е заснета в различни филми и телевизионни сериали през годините.

Предишен филм за Фантастичната четворка излезе през 1994 г., последван от рестартиране през 2005 г. с участието на уелския актьор Йоан Груфъд, Джесика Алба, Крис Еванс и Майкъл Чиклис.

Marvel Studios confirms the Fantastic Four movie cast, who will star in the MCU Phase 6 film set to release on July 25, 2025. https://t.co/RMi4ykApal — Screen Rant (@screenrant) February 14, 2024

Всички те се завърнаха през 2007 г. за "Фантастичната четворка и Сребърният сърфист", в който научиха, че не са единствените свръхмощни същества във Вселената.

През 2015 г. Майлс Телър, Кейт Мара, Майкъл Б Джордан и Джейми Бел участваха в друг филм за Фантастичната четворка, а анимационните телевизионни сериали, базирани на комиксите, се излъчваха през годините.

Новият филм трябва да се появи в кината през юли следващата година.