"Пърсивиърънс" записа земноподобни звуци на Марс

М арсоходът "Пърсивиърънс" на НАСА по случайност се е оказал с включен микрофон, когато миналата година над него е преминала вихрушка от червен прах, и е успял да запише звука, предаде Асошиейтед прес.

На първия по рода си запис, разпространен от учени във вторник, в продължение на 10 секунди се чува не само тътенът на пориви, достигащи до 40 километра в час, но и блъскането на стотици прахови частици в марсохода.

Според изследователите шумът поразително прилича на този на прашните вихрушки на Земята, макар и по-тих, тъй като рядката атмосфера на Марс създава по-приглушени звуци и не толкова силен вятър.

Прашната вихрушка се е появила и е преминала бързо над "Пърсивиърънс" миналата година, поради което аудиозаписът е кратък, казва Наоми Мърдок от университета на Тулуза, водещ автор на изследването, публикувано в "Нейчър къмюникейшънс".

Същевременно навигационната камера на марсохода е заснела изображения, докато инструментът му за наблюдение на времето е събрал данни.

"Пърси я хвана на местопрестъплението", казва съавторът на изследването Херман Мартинес от Лунния и планетарен институт в Хюстън.

Снимани от десетилетия на Марс, но нечувани досега, прашните вихрушки са често срещани на Червената планета.

Тази, с която се е сблъскал "Пърсивиърънс", е била в средния диапазон с височина 118 метра, диаметър 25 метра и се е движила със скорост 5 метра в секунда.

Имайки предвид, че микрофонът SuperCam на марсохода се включва за по-малко от три минути на всеки няколко дни, по думите на Мърдок определено е било "късмет", че той е работел на 27 септември 2021 г., когато се е появила прашната вихрушка.

Според учените шансът да бъде записан звукът ѝ е едва 1 към 200.

От 84-те минути, събрани през първата година, има "само един запис на прашна вихрушка", пише Наоми Мърдок в имейл от Франция.

Същият микрофон на мачтата на "Пърсивиърънс" предостави първите звуци от Марс - т.нар. марсиански вятър, скоро след кацането на роувъра през февруари 2021 г.

Последваха звуци от движението на марсохода и придружаващия го мини-хеликоптер "Инджинюъти", както и от пращенето на лазерите на "Пърсивиърънс", които разрушават скалите.

NASA’s Perseverance rover had its microphone on when a whirling tower of red dust passed directly overhead. It captured rumbling gusts of up to 25 mph and the pinging of hundreds of dust particles. pic.twitter.com/v7X2M0TeUw