Съдебна победа за Никълъс Кейдж: Искът срещу него за нападение отхвърлен

И сковете срещу актьора Никълъс Кейдж са отхвърлени по гражданско дело, заведено неотдавна от бившата му приятелка във връзка с предполагаемо нападение от страна на сина им, съобщава BBC.

Миналия месец Кристина Фултън започна дело срещу 34-годишния Уестън Кейдж за нападение и побой и обвини Кейдж в небрежност, твърдейки, че звездата не е успяла да предотврати предполагаемото поведение на сина им.

Бившата на Никълъс Кейдж завежда дело срещу него и сина им за нападение

Според американските медии обаче претенциите срещу носителя на „Оскар“ вече са отстранени от иска.

Когато искът беше подаден през февруари, адвокатите на актьора ги нарекоха „несериозни“, като заявиха: „Г-н Кейдж не контролира по никакъв начин поведението на Уестън и не носи отговорност за предполагаемото нападение на Уестън над майка му.“

По време на подаването на иска адвокатът на Уестън Кейдж заяви, че делото не е изненадващо, като се има предвид това, което той описа като предишни съдебни дела на г-жа Фултън срещу членове на семейството, и изглежда, че не е „нищо друго освен заграбване на пари и призив за внимание“.

Nicolas Cage removed from lawsuit against his son https://t.co/6rr3c6bzSQ