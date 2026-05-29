Край на династията: Никълъс Кейдж официално смени фамилията си Копола

Н икълъс Кейдж вече има ново законно име – и то е Никълъс Кейдж, съобщава Page Six.

Носителят на „Оскар“, който е роден като Никълъс Ким Копола, разкри, че миналата година официално е сменил името си по съдебен път. Сега той се изявява като Никълъс Кейдж както на екрана, така че и в личния си живот, тъй като не искал повече да бъде „клоунът братовчед“ на една от най-могъщите фамилии в Холивуд.

„Аз съм Ник Кейдж. Смених името си законно миналата година“, сподели актьорът пред изданието Variety. „Аз съм Ник Кейдж в живота и съм Ник Кейдж пред камерата. По-добре е да бъдеш патриарх на своето собствено малко семейство, отколкото клоунът братовчед в периферията на чуждо. Затова реших да направя крачката и да бъда просто Кейдж.“

62-годишният актьор използва този псевдоним в професионален план от десетилетия, но признава, че опитите му да се дистанцира от прочутата италиано-американска фамилия Копола са започнали още в началото на кариерата му.

Никълъс е син на академика и писател Огъст Копола и племенник на легендарния режисьор Франсис Форд Копола и актрисата Талия Шайър. Негови първи братовчеди са режисьорката София Копола и актьорът Джейсън Шуарцман. Общо фамилията Копола има в колекцията си впечатляващите 8 награди „Оскар“, 10 статуетки „Златен глобус“, две награди БАФТА, една „Грами“ и две отличия „Златна палма“ от фестивала в Кан.

Актьорът споделя, че е избрал фамилията „Кейдж“ отчасти заради героя от комиксите на Marvel Люк Кейдж, както и заради авангардния композитор Джон Кейдж.

„Кейдж е име, което ми хареса още докато четях комикси – просто реших, че звучи готино. Освен това израснах в много артистично семейство, където често се говореше за Джон Кейдж и неговите експериментални композиции“, обяснява той. Актьорът допълва, че е искал името му да звучи „кратко и сладко“ като това на Джеймс Дийн.

„Реших все пак да запазя името Никълъс, защото баща ми ме кръсти така – при това с френския правопис (Nicolas, без буквата „h“), което винаги ме е ядосвало, защото всички тук добавят едно „h“. Нямам представа защо баща ми избра френския вариант, но така или иначе го направи.“

На въпроса дали предпочита да го наричат Ник или Никълъс, той отговаря с усмивка: „И двете! Мисля, че хората ме знаят и по двата начина.“

Всъщност Кейдж е изписван с тази фамилия в почти цялата си филмография, с изключение на един телевизионен пилот от 1981 г. и комедията „В час с младежта“ (Fast Times at Ridgemont High) от 1982 г.

В същото интервю актьорът се върна назад във времето и сподели за два огромни проекта, които е отказал през годините. Той разкри, че е бил съвсем близо до ролята на Зеления гоблин в блокбъстъра „Спайдър-мен“ от 2002 г., преди ролята в крайна сметка да отиде при Уилям Дефо заради творчески различия. Кейдж призна още, че е трябвало да партнира на Джим Кери в култовата комедия от 1994 г. „От глупав по-глупав“ вместо Джеф Даниелс.