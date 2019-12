Продадоха легендарни очила на Джон Ленън за 183 000 долара

С лънчеви очила, притежание на легендарния Джон Ленън от "Бийтълс", бяха продадени на търг в Лондон за 183 000 долара, предаде БТА.

ВИЖТЕ В ГАЛЕРИЯТА БЕЗЦЕННИ КАДРИ ОТ СВАТБАТА НА ДЖОН ЛЕНЪН И ЙОКО ОНО

Смятани за една от най-известните реликви в света на рокендрола, кръглите, оцветени в зелено стъкла в златна рамка, бяха притежание на Алън Херинг - бивш шофьор, който работел за двама от членовете на "Бийтълс"- Ринго Стар и Джордж Харисън.

The gold wire-framed round sunglasses with green-tinted lenses were listed on Sotheby’s website as the property of Alan Herring, a former chauffeur.https://t.co/xVqcESHYX5