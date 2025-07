По-тежко от топка за голф: Откриха нов вид гигантско насекомо в Австралия

У чени откриха нов вид насекомо, което може да се окаже най-тежкото в Австралия, пише The Guardian. Насекомото, наречено Acrophylla alta, е дълго цели 40 см и по тежко от голф топка. Беше открито на голяма надморска височина в гората Атертън в северен Куинсланд. Според изследователите особеностите на местообитанието вероятно допринасят за внушителния размер на насекомото, пише The Guardian.

Рецензирано проучване, публикувано в списание Zootaxa, посочва, че новооткритото насекомо пръчица вероятно надвишава по тегло гигантската ровеща хлебарка, ендемична за Куинсланд и до този момент считана за най-тежкото насекомо в Австралия.

Проф. Ангъс Емот от университета Джеймс Кук разказва, че публикация в социалните мрежи е помогнала за откриването на вида. Неговият съавтор Рос Купланд е получил снимка на неизвестно насекомо пръчица и „веднага си помислил, че това може да е нещо ново“. Насекомите пръчица получават името си от външния им вид, който имитира тънка пръчка, за да може да се слеят с дървото, което обитават.

След множество нощни търсения Емот и Купланд откриха голяма женска между Милa Милa и планината Хипипами. Насекомото е било на толкова висок клон, че учените са използвали дълга пръчка, за да го свалят.

Щом Купланд го видял отблизо, бил убеден, че става дума за нов вид насекомо пръчица. Двамата пренесли женската в дома на Емот в Атертън за по-нататъшни проучвания. Те я държали в клетка, хранили я и събирали нейните яйца.

„При насекомо пръчица яйцата са много показателни и затова всеки вид има специфични за него яйчни характеристики“, обяснява Емот.

Професорът смята, че видът не е бил открит досега най-вече заради труднодостъпното му местообитание.

„Тези насекоми живеят високо в горния слой на короните на дърветата. Така че, освен в случаите на циклони или птици, които ги свалят, малко хора имат възможност да ги видят“, коментира той.

Местообитанието вероятно обяснява и големия размер на насекомото, като според Емот високата телесна маса им позволява да оцелеят при студените условия в „хладната и влажна среда, в която живеят“.

