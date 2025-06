Принцеса Кейт се завърна с блясък за Деня на жартиерата (СНИМКИ)

П ринцесата на Уелс и херцогинята на Единбург сияеха с усмивки, докато наблюдаваха традиционното шествие за Деня на жартиерата в Уиндзор.

Кралят и кралицата поведоха процесията към параклиса „Свети Георги“, където се проведе тържествената служба, в компанията на принца на Уелс, принцесата на Уелс и херцога на Единбург.

#PrincessKate stepped out with the senior royals at the annual Garter Day processions in Windsor, wearing a radiant smile and an elegant all-white outfit.



📷: #princeandprincessofwales pic.twitter.com/d0xJtPFQJD