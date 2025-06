Кейт Мидълтън с емоционална почит към принцеса Даяна на Trooping the Colour (СНИМКИ)

П ринцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, отдаде почит към принцеса Даяна по време на церемонията Trooping the Colour, появявайки се в поразителна бяло-тюркоазена рокля от любимия дизайнер на покойната кралска особа. Тоалетът ѝ незабавно предизвика асоциации със запомнящата се визия на Даяна от 1992 г.

Кралските наблюдатели бързо откриха паралели между елегантния ансамбъл на Кейт и костюма, носен от майката на принц Уилям по време на официалното ѝ посещение в Ню Делхи преди повече от три десетилетия.

PrincessKate honoured #PrincessDiana at the 2025 Trooping the Colour by recreating her iconic aquamarine outfit. She also wore the late Queen Elizabeth’s pearl drop earrings. pic.twitter.com/Iyo6oe3P4N