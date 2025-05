Със стил и символика: Кейт Мидълтън даде име на военния кораб HMS Glasgow

К ейт Мидълтънвпечатли с елегантност в тъмносиньо по време на тържествената церемония по кръщаването на военния кораб HMS Glasgow. Тя официално даде името на фрегатата, разбивайки бутилка уиски в корпуса ѝ, по време на грандиозна военна церемония.

Кейт и принц Уилям присъстваха на събитието, което се проведе в базата на BAE Systems в Скотстън, Глазгоу. Принцесата е спонсор на кораба – роля, която включва символичното му кръщаване с цел да му донесе късмет и благополучие, както на самия кораб, така и на екипажа му.

HMS Glasgow, все още в процес на изграждане, е първата от нов клас фрегати тип 26, проектирани за Кралския флот и специализирани в борбата с подводници. Принцесата бе облечена в тъмносиньо-бяла рокля-палто на “Сюзанна Лондон” – в цветовете на шотландското знаме – допълнена с брошка във формата на магарешки бодил. Кейт пое ролята на спонсор на кораба още през 2022 г.

При пристигането си Кейт и Уилям бяха посрещнати с кралски поздрав и въздушен прелет. Принцесата произнесе традиционните думи при именуването на кораба: „Кръщавам този кораб HMS Glasgow. Нека Бог го благослови и всички, които плават с него.“

След това натисна бутон, който освободи бутилка уиски, разбиваща се в корпуса на кораба – класически ритуал за морско кръщение.

Уискито, използвано за церемонията, е специално едномалцово, произведено от дестилерията Clydeside, разположена недалеч от мястото, където се изгражда HMS Glasgow. Всяка бутилка е свързана с дарение за благотворителната организация Place2Be, която подпомага психичното здраве на деца в Глазгоу и е под патронажа на принцесата.

