Кейт Мидълтън стартира вдъхновяващ нов проект

К ейт Мидълтън направи лично завръщане пред камерата, като стартира нова видео поредица, посветена на лечебната сила на природата – нейният личен източник на утеха и сила по време на борбата с рака. Проектът е не само дълбоко личен, но и съвременен отговор на предизвикателствата на все по-дигиталния свят, в който живеем.

Поредицата, озаглавена "Майката Природа", ще бъде публикувана в социалните канали на Кенсингтънския дворец. Тя стартира днес с първия епизод, „Пролет“ – триминутен филм, разказан от самата принцеса Катрин и включващ кадри от нея и принц Уилям, заснети по-рано този месец на остров Мъл.

Останалите три късометражни филма – посветени на лятото, есента и зимата – ще бъдат пуснати поетапно през годината.

Говорейки за начина, по който природата ѝ е помогнала да намери утеха по време на трудния период, Катрин споделя:

„През последната година природата беше моето убежище.“

„Способността ѝ да ни вдъхновява, подхранва и помага да се лекуваме и развиваме е безгранична – и това е знание, предавано през поколенията.“

„Чрез природата осъзнаваме колко дълбоко всичко е свързано – колко са важни балансът, обновлението и устойчивостта. Връзката с природата ни носи по-дълбоко усещане за себе си, за света около нас и един за друг.“

Принцесата продължава: „Пролетта е сезон на прераждане, на надежда и ново начало. От мрачните зимни дни светът се събужда тихо към нов живот и това носи усещане за оптимизъм, очакване и позитивна промяна, изпълнена с надежда.“

„Точно както природата се обновява, така можем и ние. Нека се свържем отново с природата и да отпразнуваме една нова зора в сърцата си. Понякога най-голямата промяна започва от най-малките семенца. В този все по-сложен свят трябва да се придържаме към това, което ни свързва.“

„Пролетта е тук, нека се възползваме от нея – заедно.“

Принцесата ясно подчертава надеждата си посланието ѝ да бъде противоотрова за „все по-сложния и дигитален свят“, в който живеем.

Подписвайки публикацията с характерната за нея буква „К“ – знак за лична ангажираност – Катрин отбелязва: „По време на тазгодишната Седмица на осведомеността за психичното здраве почитаме дългогодишната връзка между човечеството и природата – и способността ѝ да ни вдъхновява, лекува и помага да израстваме умствено, физически и духовно.“

„Докато се изправяме пред предизвикателствата на все по-сложен и дигитализиран свят, тази връзка става още по-значима.“

„Поредицата "Майката Природа" е едновременно почит към уроците, които ни дава природата, и напомняне за красотата и дълбочината на човешкия опит. Тя ни насърчава да растем, да задълбочим връзката си със света и един с друг.“

Проектът е описан като „честване на суровата, необуздана красота на променящите се сезони в Обединеното кралство“. Идеята се вписва в по-широката мисия на принцесата да повиши осведомеността за ползите от природата, особено в контекста на психичното здраве.

Принц Уилям също е силен застъпник за отговорност в дигиталното пространство и неведнъж е изразявал тревога относно това как цяло поколение израства, вперено в екраните на телефоните си.

Стартирането на поредицата съвпада със Седмицата на осведомеността за психичното здраве, която започва днес. Източници от двореца подчертават, че инициативата е изцяло по идея на принцесата и цели да покаже трайната връзка между природата и човешкото благополучие – физическо, психическо и духовно.

