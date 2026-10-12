Принцеса Кейт изведе 11-годишната Шарлот на разходка с метрото

П ринцесата на Уелс и принцеса Шарлот доказаха, че са като обикновени майка и дъщеря, след като се качиха на метрото за излизане по женски в събота.

44-годишната Катрин и 11-годишната ѝ дъщеря бяха забелязани от друг пътник, докато пътуваха по удобната линия „Елизабет“ през централен Лондон. Източник сподели пред HELLO!, че Шарлот изглеждала почти изумена, докато разглеждала вагона.

Двете бяха видяни да сядат в най-новата линия на лондонското метро – открита по време на Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II – придружени от своята охрана и заобиколени от останалите пътници.

Kate Middleton and Princess Charlotte ditch chauffeurs for ‘normal’ subway ride in new video https://t.co/W6ZEEh7vW7 https://t.co/KsB5Sy2wNQ — New York Post (@nypost) October 12, 2026

Източникът разказва: „Те разговаряха с хората, седнали срещу тях. Имаха охрана, а Катрин държеше Шарлот за ръка, когато слизаха на 'Тотнъм Корт Роуд'. Охраната не парадираше с присъствието си и се опита да направи всичко да изглежда възможно най-нормално.“

„Катрин държеше телефона си и го гледа за няколко минути. Изглеждаха много спокойни, разговаряха и се усмихваха. Беше кратък контакт с хората срещу тях, но изглеждаха наистина щастливи.“, добавя източникът.

За излизането си Катрин бе избрала облекло в цвят бордо с обувки на висок ток в същата гама, преди двете да слязат на спирка „Тотнъм Корт Роуд“.

Не е известно каква е била крайната им дестинация, но майка и дъщеря и преди са се радвали на съвместни културни излизания, включително посещение на представление на Кралското балетно училище в Опера Холанд Парк през юли.

One d list mattress actress is been driven around in a 3 police car convo while Princess Charlotte and the Princess of Wales take the tube https://t.co/he2p9nmY2r — Paula Matanovich © (@paulamatanovich) October 11, 2026

За принцеса Шарлот, която е ученичка в подготвителното училище „Ламбрук“ в Бъркшир, това е рядко изживяване, въпреки че принцесата на Уелс бе редовен пътник в метрото преди да стане част от кралското семейство. Обикновено членовете на монархията са придружавани от моторизирани кортежи или използват частни хеликоптери.

През 2013 г. Катрин отбеляза 150-годишнината на лондонското метро заедно с покойната кралица Елизабет II и принц Филип на гара „Бейкър Стрийт“. По онова време кралската особа бе бременна с принц Джордж и по време на събитието призна, че пътуването с градски транспорт всъщност ѝ липсва.

Принцът и принцесата на Уелс вече веднъж изненадаха пътниците, когато се возиха по линията „Елизабет“, за да стигнат до пъб в Сохо и да видят как лондончани се подготвят за коронацията на крал Чарлз през 2023 г.

Kate Middleton and Princess Charlotte were reportedly spotted taking a low-key ride on London's Elizabeth line over the weekend, mingling with ordinary commuters. #KateMiddleton #PrincessCharlotte #RoyalFamily #ElizabethLine #RoyalNews https://t.co/h3e17FDIGP — Royal Rundown (@RoyalRundownX) October 12, 2026

Кралски особи здраво стъпили на земята

Покойната принцеса Даяна настояваше синовете ѝ, принц Уилям и принц Хари, да получат възможно най-нормалното възпитание като деца.

Бивш служител от кралската охрана сподели пред HELLO! през 2022 г.: „Въпреки че момчетата имаха бавачки, тя бе майка, която лично се грижеше за тях. Винаги бе до тях в детската стая или ги водеше в кухнята за закуска.“

„Позволяваше им да канят приятели с преспиване и ги вземаше със себе си по време на ваканциите. Водеше ги в увеселителния парк Торп Парк – където се редяха на опашка за атракционите като всички останали – вози ги на лондонски автобус и в метрото, води ги и в ресторанти за бързо хранене.“, казва още служителят.

„Тя дори заведе момчетата в M&S, за да купят любимите наденички на Уилям, което за тях беше истинско вълнение. Чарлз обаче така и не разбра това, тъй като в Кенсингтънския дворец разполагаха с най-добрите готвачи.“, добави той.

В книгата си от 2017 г. „Пазейки Даяна“ бившият бодигард разкрива още, че през 1992 г. Хари лично е поискал да се повози на един от известните червени двуетажни автобуси на Лондон. Тогава охраната организирала пътуването им с традиционния Routemaster до ресторанта, вместо да ги откарат с личен шофьор.