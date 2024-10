Принцеса Беатрис очаква второто си дете

Б ританската принцеса Беатрис и съпругът й Едоардо Мапели Моци очакват второто си дете, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на съобщение от Бъкингамския дворец.

36-годишната Беатрис е девета по ред за наследяване на британския престол. Принцесата е по-голямата от двете дъщери на принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън.

🎉🍼 Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting their second child together early in the new year; a sibling for Wolfie and Sienna.



👑 His Majesty The King has been informed and both families are… pic.twitter.com/wa5XddwMsJ