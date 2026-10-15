Първа публична изява на Хари и Меган след завръщането им във Великобритания

Б ританският принц Хари и съпругата му Меган Маркъл ще се появят за пръв път заедно на публично място след завръщането си във Великобритания, съобщи АП. Двойката, която се отказа от кралските си задължения преди шест години, сега се опитва да възстанови позициите си в кралството.

Днес синът на крал Чарлз Трети заедно с Меган Маркъл ще посети три благотворителни организации в Нотингам. В този град, намиращ се в Централна Англия, беше първата им обща изява след обявяването на годежа им през 2017 г.

Събитията през деня са организирани с типичните за кралския протокол елементи. Програмата включва официално изявление, в което се подчертават титлите им - херцог и херцогиня на Съсекс, както и предварително уговорено медийно отразяване на всяка тяхна стъпка. Прави впечатление, че филантропската им организация „Арчуел“ (Archewell), която беше основен фокус по време на престоя им в САЩ, този път почти не се споменава. Крал Чарлз Трети обаче ясно заяви, че двамата остават неработещи членове на кралското семейство - статут, който те приеха, когато изоставиха ангажиментите си към короната и се преместиха в Калифорния.

В писмо, изпратено от името на краля до висши правителствени служители малко след завръщането на Хари и Меган във Великобритания през септември, дворецът подчерта, че двойката ще продължи да се въздържа от използването на кралските си обръщения - „Негово Кралско Височество“ и „Нейно Кралско Височество“, а всяка благотворителна дейност, която предприемат, ще се извършва в качеството им на частни лица.

Решението за изпращането на писмото и - което е още по-важно - за неговото медийно разгласяване, издава безпокойството сред служителите в двореца. Те се опасяват, че популярността на Хари и Меган може да ги превърне в своеобразен паралелен кралски двор. Това би ги поставило в пряка конкуренция за медийно внимание и обществена подкрепа с принца и принцесата на Уелс – Уилям и Кейт, както и с останалите работещи членове на кралското семейство, отбелязва АП.

Днешната обиколка на по-малкия син на крал Чарлз Трети включва посещения в „Къмюнити рикординг студио“ (Community Recording Studio), което използва музика, сценични изкуства и спортни програми, за да помага на младите хора да изградят увереност и да развият практически умения, „Хима“ (Himmah) - най-голямата хранителна банка в Централна Англия и „Епик партнърс“ (Epic Partners), която предлага спортни и образователни и програми за младежи в неравностойно положение.

Хари е ангажиран с „Къмюнити рикординг студио“ и „Епик партнърс“ от повече от десетилетие, а Меган работи с „Хима“ по готварската книга - Together: Our Community Cookbook, публикувана през 2018 г.

Въпреки че двойката продължи да подкрепя благотворителни каузи във Великобритания и след като напусна страната, фокусът им беше насочен другаде. Хари и Меган се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния преди повече от шест години с аргумента, че искат сами да изкарват прехраната си. По-късно те подписаха печеливши договори с „Нетфликс“ (Netflix) и „Спотифай“ (Spotify).

Отношенията с останалата част от кралското семейство бързо се влошиха, след като двойката каза, че служителите в двореца са проявили безразличие към психичното здраве на Меган Маркъл, и отправи обвинения в расизъм и медийна манипулация към други членове на фамилията.

През последните месеци обаче напрежението започна да отслабва, тъй като Хари изрази желание за помирение с баща си - крал Чарлз Трети. Принцът каза, че иска децата му да имат възможност да опознаят своя 77-годишен дядо. Чарлз се лекува от рак, който беше открит през 2024 г.

Според информацията двойката и техните деца - 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет - живеят в частна кралска резиденция в Котсуолдс - селски район с хълмисти възвишения, китни селца и ферми на запад от Оксфорд.

Макар че двамата изразиха щастието си от завръщането си във Великобритания преместването им не премина без спорове. Хари продължава да настоява държавата да финансира охраната на семейството му, която беше махната, когато той и Меган се отказаха от кралските си задължения. Принцът твърди, че той и семейството му остават застрашени само заради неговия кралски статут. Броени дни след началото на новата учебна година децата са сменили училищата си от съображения за сигурност, отбелязва АП.