Принц Филип изпрати писмо до жената, която пострада след катастрофата, причинена от него. Инцидентът стана на 17 януари в близост до имението Сандрингам.

Съпругът на кралицата Елизабет II се извини на 46-годишната Ема Феъруедър, като обясни, че милион пъти е минавал по този път и добре познава трафика там.

Защо се стигна до инцидента

Херцогът на Единбург пише в писмото си до пострадалата жена, че е предизвикал катастрофата заради намалена видимост.

Заради слънцето принц Филип не е видял отсрещната кола.

"При нормални условия нямаше да изпитам никакво затруднение да видя какво става на пътя, но не видях колата, която идва срещу мен", пояснява в писмото си принцът.

Той допълва още, че се чувствал много объркан след инцидента, но е благодарен, че никой не е пострадал сериозно.

Припомняме, че в колата, която принц Филип удари, пътуваха две жени и 9-месечно бебе.

Ема Феъруедър коментира пред изданието Sunday Mirror, че е останала изненадана от писмото и оценява постъпката на принц Филип да обясни причината за случилото се.

"Писмото е подписано лично от него, останах приятно изненадана", споделя Ема.

Много хора в социалните мрежи упрекнаха жената, че се е възползвала от инцидента, за да спечели няколко минути слава. Ето защо и сега с такава лекота приема извинението на принца.

След катастрофата Бъкингамският дворец заяви, че съпругът на Елизабет II има валидна шофьорска книжка. Във Великобритания няма горна граница за възрастта на шофьорите.

През 2017 г. принц Филип официално се оттегли от публичното пространство.

