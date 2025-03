Том Круз и Ана де Армас – приятелство или нещо повече?

Т ом Круз и Ана де Армас отново привлякоха вниманието, след като бяха забелязани заедно в Лондон за втори път в рамките на два месеца, предизвиквайки спекулации за възможна романтична връзка, съобщава Fox News.

В навечерието на Свети Валентин 62-годишният актьор и 36-годишната актриса бяха заснети да се разхождат в квартал "Сохо", като де Армас носеше торби с храна за вкъщи. Двамата позираха за снимки с фенове, преди да отпътуват заедно с такси.

По това време източник сподели пред списание People, че звездата от „Мисията невъзможна“ и актрисата от „Призрачните“ са вечеряли заедно с техните агенти, обсъждайки потенциален професионален проект. Вътрешният човек уточни, че между тях няма романтична връзка и че са „просто приятели“.

Въпреки това слуховете се засилиха, когато на 14 март Круз и де Армас отново бяха забелязани заедно на хеликоптерна площадка в Лондон. Според източници те работят върху предстоящ проект, а режисьорът Дъг Лиман също е бил с тях, макар подробностите около проекта да не са разкрити.

Въпреки уверенията на източниците, сватовницата на знаменитости Алесандра Конти изрази съмнения дали отношенията между Круз и де Армас са напълно платонични. Тя отбеляза, че и двамата са дискретни по отношение на личния си живот.

В интервю за Fox News Digital Конти заяви, че Круз вероятно е особено предпазлив, когато става дума за нова връзка, след като разводът му с Кейти Холмс през 2012 г. беше обект на голям обществен интерес. „След публичния му развод с Кейти той се отдръпна от светлината на прожекторите по отношение на личния си живот. Но ако слуховете за Ана се окажат истина, това може да бъде неговото завръщане в света на звездните двойки“, каза тя.

Според нея публичната поява на Круз и де Армас заедно е „голяма стъпка“. „Знаменитостите, с които работя, знаят как да запазят връзките си в тайна, ако това е тяхното желание. Така че фактът, че Том и Ана се показват заедно, говори много“, добави Конти.

