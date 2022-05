Нина Добрев и Шон Уайт най-сетне заедно на червения килим

Н ина Добрев и Шон Уайт направиха своя дебют на червения килим след повече от две години, откакто стана ясно, че са заедно.

Актрисата от „Дневниците на вампира“ и олимпийският златен медалист се появиха заедно за британската премиера на „Топ Гън: Маверик“ в Лондон в четвъртък, в която участва бившият приятел на Добрев - Глен Пауъл.

Двамата заложиха на белия цвят, като Добрев носеше дълга копринена рокля от слонова кост със секси цепка, а Уайт - блейзър в същия цвят.

