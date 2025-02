Лекар получи инфаркт, докато лекува друг пациент с инфаркт

Т ова е една от онези истории, които не се поддават на вярване - но и с щастлив край. По време на лечението на пациент с инфаркт в болницата Timmins and District Hospital (TADH) в Канада спешният лекар Крис Лорето открива, че собственото му сърце е в опасност.

След като през предходните месеци е изпитвала многократни пристъпи на болка, често свързани с физически упражнения, Лорето е решил, че те са причинени от киселинен рефлукс. Въпреки това лекарствата, които е приемал, не са повлияли на ситуацията.

Дискомфортът достигнал връхната си точка на 12 ноември по време на хокеен мач, като болката била около раменете на лекаря. На следващата сутрин лекарят отишъл на работа - смяна, в която трябвало да помогне за спасяването на живота на мъж, претърпял масивен сърдечен удар.

В разговор със съпругата на пациента Лорето разпознава много от същите симптоми. Човекът, когото лекувал, също приемал лекарства за киселинен рефлукс - и тогава всичко се изяснило. Всъщност това били два много сходни случая на сърдечен удар.

