Медицинско чудо: Момиче, родено без мозък, навърши 20 години

Вместо развит мозък тя има само тъкан, голяма колкото малкото пръстче на ръката ѝ, в основата на черепа си,

10 ноември 2025, 09:39
Медицинско чудо: Момиче, родено без мозък, навърши 20 години
Източник: iStock/Getty Images

Ж ена "чудо", родена без мозък, отбеляза 20-ия си рожден ден на 4 ноември, години след като експерти казаха, че няма да доживее до 5 години.

Родителите на Алекс Симпсън бяха уверени, че новороденото им момиченце е напълно здраво, докато не отиват на профилактичен преглед два месеца по-късно. Те чуват шокираща диагноза - Алекс страда от  хидраненцефалия – вродена мозъчна малформация. 

Вместо развит мозък тя има само тъкан, голяма колкото малкото пръстче на ръката ѝ, в основата на черепа си, предаде New York Post

По това време на семейството от Небраска беше казано, че Алекс няма да доживее до 5-годишна възраст.

„Преди двадесет години бяхме уплашени, но вярата, мисля, е това, което ни държеше живи“, сподели пред телевизията Шон Симпсън, бащата на Алекс.

Въпреки че на Алекс липсват частите от мозъка, отговарящи за зрението и слуха, семейството ѝ е убедено, че тя е много по-съзнателна, отколкото хората си мислят.

„Например някой е стресиран около нея. Нищо няма да се случи – може да е напълно тихо – но Алекс ще разбере. Тя ще усети нещо“, разказа 14-годишният ѝ брат Си Джей пред медията.

„Като например ако баба я боли гърбът, тя усеща – лудост е“, добави той.

Си Джей казва, че се гордее, че е брат на Алекс, и е прекарал много време в проучване на състоянието ѝ, за да научи как да ѝ помага.

Силата на Алекс вдъхновява цялото семейство Симпсън, което я нарича „чудо“.

Източник: New York Post     
Алекс Симпсън хидраненцефалия рядко заболяване семейство Симпсън 20-и рожден ден чудо вдъхновение живот със заболяване подкрепа на семейството съзнателност
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
