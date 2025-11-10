Медицинско чудо: Момиче, родено без мозък, навърши 20 години

Ж ена "чудо", родена без мозък, отбеляза 20-ия си рожден ден на 4 ноември, години след като експерти казаха, че няма да доживее до 5 години.

Родителите на Алекс Симпсън бяха уверени, че новороденото им момиченце е напълно здраво, докато не отиват на профилактичен преглед два месеца по-късно. Те чуват шокираща диагноза - Алекс страда от хидраненцефалия – вродена мозъчна малформация.

‘She’s a fighter’: Girl born with nearly no brain continues to inspire; celebrates 20th birthday | Story: https://t.co/vfUMjsDa5V pic.twitter.com/4etWjlvzMD — WAFF 48 (@waff48) November 9, 2025

Вместо развит мозък тя има само тъкан, голяма колкото малкото пръстче на ръката ѝ, в основата на черепа си, предаде New York Post.

По това време на семейството от Небраска беше казано, че Алекс няма да доживее до 5-годишна възраст.

„Преди двадесет години бяхме уплашени, но вярата, мисля, е това, което ни държеше живи“, сподели пред телевизията Шон Симпсън, бащата на Алекс.

Woman born with no brain turns 20 in medical ‘miracle’ https://t.co/pEQO3XsRA7 pic.twitter.com/ruC7885Rfq — New York Post (@nypost) November 9, 2025

Въпреки че на Алекс липсват частите от мозъка, отговарящи за зрението и слуха, семейството ѝ е убедено, че тя е много по-съзнателна, отколкото хората си мислят.

„Например някой е стресиран около нея. Нищо няма да се случи – може да е напълно тихо – но Алекс ще разбере. Тя ще усети нещо“, разказа 14-годишният ѝ брат Си Джей пред медията.

„Като например ако баба я боли гърбът, тя усеща – лудост е“, добави той.

Си Джей казва, че се гордее, че е брат на Алекс, и е прекарал много време в проучване на състоянието ѝ, за да научи как да ѝ помага.

Силата на Алекс вдъхновява цялото семейство Симпсън, което я нарича „чудо“.