Последните мигове на Хелоуинската комета, заснети от космическия апарат SOHO

К омета, наречена „Хелоуинската комета“, се разпадна в понеделник по време на най-близкото си приближаване до Слънцето, а Европейската космическа агенция и мисията на НАСА „Слънчева и хелиосферна обсерватория“ заснеха кадри от последните ѝ мигове.

Астрономите откриха за първи път кометата C/2024 S1 (ATLAS) на 27 септември чрез Системата за последно предупреждение за астероиди със земен удар в Хавай, а светещото небесно тяло бързо си спечели прозвището след спекулациите, че може да се види на нощното небе към края на месеца. Но тъй като кометата, съставена от лед, замръзнали газове и скали, се приближи до своя перихелий - най-близката точка до Слънцето в орбитата си - през последните няколко дни, тя се разпадна на парчета, докато накрая се изпари, според НАСА.

C/2024 S1 беше сунгрейзър - комета, която преминава на разстояние от около 850 000 мили (1 367 942 км) от Слънцето. Сунгрейзерите често се изпаряват поради интензивната, гореща слънчева атмосфера.

Too close to the sun‼️ The Sungrazer Comet c/2024 S1 (Atlas) disintegrated… according this SOHO video via @Nikogreg1 . pic.twitter.com/oLiAQACp5q

„Кометите са наистина трудни за предсказване, а пеещите комети като тази са още по-трудни от повечето. По време на откриването на кометата астрономите бяха разделени в мненията си дали тя ще оцелее или не, което само говори за тази несигурност“, казва Карл Батъмс, учен-изчислител, базиран във Военноморската изследователска лаборатория във Вашингтон.

Батъмс е и главен изследовател на комплекта инструменти Large Angle and Spectrometric Coronagraph, набор от три телескопа на космическия кораб Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), които изобразяват слънчевата атмосфера.

Кометата достигна своя перихелий в понеделник в 7:30 ч. българско време и се изпари напълно, след като премина на разстояние по-малко от 1% от разстоянието на Земята до Слънцето, на по-малко от 1 млн. мили (1,5 млн. км) от звездата, според НАСА. За сравнение, кометата C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, комета от Облака на Оорт, която преживя своя перихелий на 27 септември, не се доближи до Слънцето на повече от една трета от разстоянието на Земята до звездата. (Нашата планета се намира на около 93 милиона мили, или 149 милиона километра, от Слънцето.)

„Статистически погледнато, изключително рядко се случва кометите, които прелитат покрай Слънцето, да оцелеят“, казва Батъмс в имейл до CNN.

Проектът на НАСА „Sungrazer“, граждански научен проект, който открива неизвестни досега комети и на който Батъм е ръководител, е открил повече от 4 000 комети, които се движат по посока на Слънцето, и нито една от тях не е преживяла своя перихелий, добави той.

Няколко по-големи пеещи комети са наблюдавани при близкото им преминаване покрай Слънцето, като например кометата C/2011 W3 Lovejoy през 2011 г. Първоначално открита с помощта на наземен телескоп, C/2011 W3 Lovejoy е най-ярката комета, която SOHO е заснела, но тези по-големи комети са „малко и много“, каза Батъмс.

Unfortunately, and as sadly predicted, C/2024 S1 met its demise yesterday. 😢 In fact, the comet had already disintegrated prior to entering the SOHO/LASCO FOV. The "remnants" of the comet probably reached a peak mag of +2 or +3 before rapidly fading. Below are its last moments. pic.twitter.com/i1ByYs9kB6