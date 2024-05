Погледнете към небето: Новооткрита комета скоро ще бъде видима с просто око

П огледнете към небето!

Новооткритата комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) има голям шанс да стане достатъчно ярка, за да бъде видима с просто око през следващите месеци. Понастоящем тя е видима само за телескопи, но все още е на доста голямо разстояние от Слънцето. Има време да стане още по-ярка, а през октомври може дори да достигне яркостта на Венера - най-ярката планета на нощното небе.

(Във видеото може да научите повече за: Фрагмент от комета озари небето над Испания и Португалия)

Най-близкото й преминаване от Слънцето ще се случи на 27 септември и тя ще бъде на 58,6 милиона километра от нашата звезда. Това е разстояние, подобно на това до Меркурий. Няколко седмици след това, на 12 октомври, кометата ще извърши най-близкото си преминаване до Земята, на около 70,6 милиона километра (43,9 милиона мили).

