Учени откриха невероятен нов вид динозавър в пустинята Гоби

Р ядък вид динозавър с два нокътя беше открит от учени в пустинята Гоби, Монголия, предаде ВВС.

Видът, наречен Duonychus tsogtbaatari, е уникален сред теризинозаврите – група динозаври, които се движат на задните си крайници и обикновено имат три нокътя.

ози динозавър е бил със средни размери и е тежал около 260 кг. Изследователите смятат, че дългите, извити нокти и способността му да ги огъва значително биха го направили ефективен при захващане на растителност.

