Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий

Ф ините промени по лицето могат да бъдат първите признаци на магнезиев дефицит и тези признаци често остават незабелязани, докато проблемът не стане сериозен.

Мускулни спазми

Списанието „Медицински науки“ посочва, че магнезият участва в много химични реакции в тялото, включително тези, отговорни за нервите и мускулите.

Когато тялото не разполага с магнезий, понякога това може да причини мускулни потрепвания или спазми. Това може да засегне мускулите около клепачите или някои от малките мускули около устата. Потрепванията могат да се появяват и изчезват.

Това е по-често срещано при хора, които са подложени на силен стрес или консумират много кофеин.

Изтръпване или мравучкане на лицето

Поради ролята на магнезия във функцията на нервите, значителният му дефицит може да причини изтръпване на лицето.

Някои хора изпитват изтръпване по лицето. Това може да се случи, ако вече имате медицинско състояние, като например диабет, което увеличава риска от появата на тези усещания.

Тъмни кръгове под очите

Недостигът на магнезий не е причина за тъмните кръгове под очите, но може да влоши проблема.

Една от основните причини за тъмни кръгове под очите са алергиите. Излагането на алерген може да причини запушен нос, кихане, секреция от носа и сърбеж в очите.

Това може да доведе и до струпване на кръв във вените под очите, което прави областта да изглежда по-тъмна. Магнезият е важен и за имунната система, а хората с ниски нива на магнезий са по-склонни да страдат от алергии и да имат по-лоши симптоми.

Освен това, ниските нива на магнезий могат да доведат до лош сън. Лошият сън може да доведе до тъмни кръгове под очите.

Напрежение или „заключване“ на челюстта

Като цяло, дефицитът на магнезий може да доведе до прекомерно напрежение и мускулни крампи. Може да забележите това в мускулите на лицето, като например тези около челюстта.

Магнезият влияе върху функционирането на нервите и мускулите. Когато не е достатъчен, може да причини:

повишена нервно-мускулна възбудимост

крампи или мускулни спазми

мускулно напрежение, особено в областта на челюстта

Проблеми с кожата

Според Jaad Reviews , магнезият играе много важни роли в кожата, включително:

влияе върху производството на кожни клетки и спомага за поддържането на силна кожна бариера

действа като антиоксидант, който предпазва кожата от увреждане и се бори с възпаленията

помага за производството на колаген - протеин, който е ключов за еластичността на кожата

Без достатъчно магнезий, кожата ви може да не получи тези ползи. Ниските нива могат да доведат до прекомерно суха кожа и устни. Може също да причини преждевременно стареене.

Недостигът на магнезий може също да влоши съществуващи кожни проблеми, като екзема, псориазис или акне.