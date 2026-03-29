Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий

Списъкът включва появата на тъмни кръгове под очите, които могат да показват не само умора

29 март 2026, 07:15
Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий
Ф ините промени по лицето могат да бъдат първите признаци на магнезиев дефицит и тези признаци често остават незабелязани, докато проблемът не стане сериозен.

Мускулни спазми

Списанието „Медицински науки“ посочва, че магнезият участва в много химични реакции в тялото, включително тези, отговорни за нервите и мускулите.

Когато тялото не разполага с магнезий, понякога това може да причини мускулни потрепвания или спазми. Това може да засегне мускулите около клепачите или някои от малките мускули около устата. Потрепванията могат да се появяват и изчезват.

Това е по-често срещано при хора, които са подложени на силен стрес или консумират много кофеин.

Изтръпване или мравучкане на лицето

Поради ролята на магнезия във функцията на нервите, значителният му дефицит може да причини изтръпване на лицето.

Някои хора изпитват изтръпване по лицето. Това може да се случи, ако вече имате медицинско състояние, като например диабет, което увеличава риска от появата на тези усещания.

Тъмни кръгове под очите

Недостигът на магнезий не е причина за тъмните кръгове под очите, но може да влоши проблема.

Една от основните причини за тъмни кръгове под очите са алергиите. Излагането на алерген може да причини запушен нос, кихане, секреция от носа и сърбеж в очите.

Това може да доведе и до струпване на кръв във вените под очите, което прави областта да изглежда по-тъмна. Магнезият е важен и за имунната система, а хората с ниски нива на магнезий са по-склонни да страдат от алергии и да имат по-лоши симптоми.

Освен това, ниските нива на магнезий могат да доведат до лош сън. Лошият сън може да доведе до тъмни кръгове под очите.

Напрежение или „заключване“ на челюстта

Като цяло, дефицитът на магнезий може да доведе до прекомерно напрежение и мускулни крампи. Може да забележите това в мускулите на лицето, като например тези около челюстта.

Магнезият влияе върху функционирането на нервите и мускулите. Когато не е достатъчен, може да причини:

  • повишена нервно-мускулна възбудимост
  • крампи или мускулни спазми
  • мускулно напрежение, особено в областта на челюстта

Проблеми с кожата

Според Jaad Reviews , магнезият играе много важни роли в кожата, включително:

  • влияе върху производството на кожни клетки и спомага за поддържането на силна кожна бариера
  • действа като антиоксидант, който предпазва кожата от увреждане и се бори с възпаленията
  • помага за производството на колаген - протеин, който е ключов за еластичността на кожата

Без достатъчно магнезий, кожата ви може да не получи тези ползи. Ниските нива могат да доведат до прекомерно суха кожа и устни. Може също да причини преждевременно стареене.

Недостигът на магнезий може също да влоши съществуващи кожни проблеми, като екзема, псориазис или акне.

Източник: rbc.ua    
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Данните на НАСА потвърждават мрачна прогноза: площта на арктическия лед тази зима е статистически изравнена с най-ниските стойности от 1979 г. насам. Учените алармират за дългосрочно изтъняване на ледената покривка, което променя облика на планетата ни.

Забравете за разнообразното меню: Учени разкриха неочакван трик за бързо отслабване

Забравете за разнообразното меню: Учени разкриха неочакван трик за бързо отслабване

Изненадващо изследване на Американската психологическа асоциация установи, че повтарянето на едни и същи ястия води до по-голяма загуба на тегло. Вижте защо еднообразието и стабилният калориен прием са „тайните оръжия“ за автоматичен здравословен избор

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

Припомняме ви всички предишни катастрофи на спортиста

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

Броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

На 87-годишна възраст почина легендарната гръцка певица Маринела – символ на цяла ера в музиката, прочула се със своя уникален глас, емблематични дуети със Стелиос Казандзидис

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

30-годишният Русо стана известен с това, че многократно се появяваше пред дома на изпълнителката на хита „Bad Guy“ в Лос Анджелис през 2020 г.

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд“ паднаха по средата на речта ѝ

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд" паднаха по средата на речта ѝ

Видеозапис от събитието показва как 18-годишната Камолван Чанаго се представя уверено на сцената, преди внезапно да започне да завалва думите си, когато изкуствените ѝ зъби видимо се разместват в устата ѝ

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

По данни на полицията той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Голф легендата преобърна джипа си при опасна маневра, но по-късно бе освободен от ареста, въпреки обвиненията в шофиране в нетрезво състояние и материални щети

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Според Израел става дума за удар по терорист

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие"

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

Днес беше крайният срок за вземане на решението

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Редица пътища в района бяха блокирани от паднали дървета, докато аварийните екипи работеха през нощта, за да разчистят отломките

