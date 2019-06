Б ритански полицай, който придружаваше херцога и херцогинята Кеймбридж, Уилям и Кейт на церемонията по връчването на орден замъка Уиндзор, събори 83-годишна жена, която пресичала пътя, съобщава БиБиСи (BBC)

Пострадалата Ирен Мейър е в тежко състояние, след като е била бутната от полицай на мотоциклет, който шофирал пред колата на принц Уилям и съпругата му Кейт, за да им е разчисти пътя от други коли.

Irene Mayor is Grandmother named by neighbours as seriously ill in hospital after collision with William and Kate's police convoy #ghananewsfeed @GhanaFeed https://t.co/NFPgWMVAiY