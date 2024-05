Полезно ли е да замразяваме хляба?

П отребители в социалната мрежа Тик Ток твърдят, че замразяването на хляба всъщност го прави по-здравословен. Някои от тях дори твърдят, че има изследвания, които потвърждават тяхната теория.

Дали обаче този хранителен съвет е толкова добър, колкото предполагат инфлуенсърите в социалните мрежи?

Науката, която стои зад него, е всъщност солидна, макар и малко объркваща. Но действителните последици за здравето не са толкова значими, колкото се твърди.

Когато хлябът се пече, влажното тесто, изпълнено с мехурчета, се превръща в мек и пухкав хляб. Топлината на фурната, в комбинация с водата в тестото, кара нишестето в брашното да се разшири и да се желира. Същото се случва, когато брашното се добави към сос и се вари, докато се сгъсти.

Желатинизираните нишестета са по-лесни за храносмилане, а съдържащата се в тях глюкоза (захари) се усвоява по-лесно от нашите клетки. Това се отнася за много прясно приготвени храни с нишесте, особено за тези с ниско съдържание на фибри или приготвени от фино смляно брашно - например бял хляб или картофи.

Does Freezing Bread Make It Any Healthier For You? An Expert Explains. https://t.co/Ns62UIMNTE