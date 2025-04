Най-близката звезда има четири "тайни" планети, разкриха астрономи

П рецизни астрономически инструменти разкриват нова планетна система на само 6 светлинни години от Земята, пише iflscience.

Звездата на Барнард се намира само на 6 светлинни години от нас. Тя е най-близката до Слънцето единична звезда и четвъртата най-близка звезда изобщо след трите звезди в системата Алфа Кентавър. Само преди няколко месеца беше открито, че около нея има малка планета. Сега са открити още три и всички те са малки.

Звездата на Барнард е стара звезда джудже от типа М, много по-малка и много по-студена от нашето Слънце. Открити са много малко планети, по-малки от Земята, така че фактът, че тази близка звезда има четири, е любопитен. Тези малки планети обикалят около звездата за няколко дни: най-близката само за 2,3 дни, а най-далечната - за 6,7 дни. Това ги поставя твърде близо до звездата, за да се намират в обитаемата зона, тъй като са твърде горещи.

Минималните маси на планетите са между 20 и 34 процента от масата на Земята, т.е. два до три пъти повече от масата на Марс. Данните от наблюденията в тази работа понастоящем изключват планети с маса, по-голяма от 57 процента от тази на Земята, в обитаемата зона на звездата на Барнард, това е за планети с година от 10 до 42 дни, така че шансовете за обитаема среда на тези близки планети са доста малки.

