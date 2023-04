С какво се занимават плъховете посланици

К ато посланик на плъховете никога не е лесно да спечелиш публиката. В края на краищата имаш тази лишена от косми опашка. Руна - обитателка на зоопарка в Сан Диего, обаче прави всичко възможно, за да се противопостави на лошия имидж, който пресата е изградила на себеподобните й, предаде Асошиейтед прес.

Руна е един от малкото т.нар наречени посланици, показващи достойнствата на плъховете в три зоологически градини в САЩ. Гризачите са предоставени от базирана в Танзания организация, която обучава африкански гигантски торбести плъхове да се борят с трафика на диви животни, да откриват болести и да изпълняват други полезни задачи.

Meet the Giant Rats That Are Sniffing out Landmines #TNT http://t.co/kMZPtmPeWl pic.twitter.com/eNmEUugnhU — Animal Trends (@Animalolizer) October 9, 2015

Поне два пъти по-големи от обикновените кафяви плъхове, които се срещат в градовете, африканските гигантски торбести плъхове като Руна са най-известни с това, че търсят противопехотни мини и други експлозиви на стари бойни полета в Ангола, Мозамбик и Камбоджа, заради които са си спечелили прозвището "плъхове-герои".

Понастоящем се полагат усилия да се разшири използването на острото им обоняние за намиране на хора, хванати в капана на срутени сгради, откриване на болести в лабораторни проби и предупреждаване на длъжностни лица за незаконни стоки на пристанища и летища.

Първоначално Руна е обучена да открива противопехотни мини, но често се разсейва по време на работа. Тя обаче се справя отлично като посланик, отбелязва Кари Инсера, водещ специалист по грижи за дивите животни в зоопарка в Сан Диего.

"Едно от най-забавните неща за гледане е как тя променя възприятията на хората", казва Инсера.

Magawa the mine-detecting rat wins PDSA Gold Medal



Magawa the African giant pouched rat has won a PDSA Gold Medal for his work detecting landmines.https://t.co/s0d9vZaQN9#News#BreakingNews pic.twitter.com/CzCFSAZsd4 — भारत के समाचार (@NEWSWORLD555) September 25, 2020

Ники Бойд от зоологическата градина в Сан Диего и Алианса за дивата природа отбелязва, че плъховете са важен инструмент за борба с трафика на диви животни - нещо, което зоопаркът иска да подчертае. Причината е, че незаконната търговия с животни е много разрушителна за видовете, "които ние активно се опитваме да спасим и защитим в дивата природа", казва Бойд.

Плъховете обаче трябва да изминат дълъг път, за да спечелят всички.

Миналата седмица кметът на Ню Йорк Ерик Адамс представи Катлийн Коради, бивша начална учителка и активистка в борбата срещу гризачите, чиято работа е да воюва с милионите плъхове, дебнещи из града.

В обявата на Ню Йорк за поста се посочваше, че се търсят кандидати, които са "кръвожадни", притежават "инстинкти на убийци" и могат да се ангажират с "масово избиване" на плъхове. На първата си пресконференция на тази длъжност Коради, застанала до Адамс и заявила своята омраза към плъховете, като се зарече да използва "науката", за да отърве града от тях.

Плъховете могат да разпространяват болести като лептоспироза, която в редки случаи може да доведе до менингит и да причини увреждане на бъбреците и черния дроб.

Изи Шот от базираната в Танзания организация APOPO, която се занимава с обучение на плъхове, каза, че не е изненадана да чуе, че те са обявени за враг номер едно, но желанието й е хората да добият по-ясна представа. Шот таи надежда, че съществуването на плъхове-посланици в известни зоологически градини като тази в Сан Диего ще доведе до повече разбиране и подкрепа за изследванията на тези гризачи.

HeroRAT Lukaku wishes you all the lovely gifts of spring 🐣🐰💐



Happy Easter to all those celebrating today! pic.twitter.com/SjSLGkaVVI — APOPO (@herorats) April 9, 2023

Фабиен Леви, прессекретарят на Адамс, нарече плъховете в Ню Йорк "мръсни, болни", и допълни, че те представляват риск за общественото здраве, от който градът възнамерява да се отърве, използвайки хуманни техники, където е възможно. "Наш приоритет остават жителите на града, а не гризачите", каза Леви.

По думите на Шот плъховете като цяло, "всъщност са доста чисти животни". Те се почистват постоянно и често с привързаност облизват ръцете на дресьорите си, след като получат "добро почесване".

Шот допълва, че плъховете често имат лоша репутация, но е важно хората да помислят за отговорността си към дивите животни около тях и тези, с които споделят планетата.

"Трябва да разберем способностите, които тези животни притежават, да гледаме на тях по хуманен начин и да се отнасяме към тях по хуманен начин", добави тя.

Според нейната организация африканските гигантски торбести плъхове до момента са надушили над 150 000 противопехотни мини. Тези гризачи освен това са помогнали на здравни клиники в Африка да диагностицират хора с туберкулоза, откривайки бактериите в проби от слюнка на 25 000 пациенти.

В своя център в Танзания Шот и другите изследователи работят и по обучението на плъхове, които да помагат при откриването на замърсена почва или да съдействат на спасителите при намирането на хора, затрупани под развалините след земетресения и експлозии.

Runa at the San Diego Zoo is one of a handful of so-called rat ambassadors showing off the virtues of rats at three U.S. zoos. https://t.co/flH5fNB8zn — KOIN News (@KOINNews) April 18, 2023

Плъховете, които могат да бъдат изпращани в труднодостъпни райони, са снабдени с малки жилетки с висулка, която могат да издърпат, за да изпратят сигнал на дресьорите си, когато намерят човек. Досега те са успели да се справят със задачата при симулация на бедствие.

Шот вярва, че един ден плъховете ще могат да се използват редовно и на някои пристанища и летища, предлагайки по-евтина алтернатива на кучетата за търсене на наркотици и взривни вещества.

Обикновените кафяви плъхове в Ню Йорк имат същите качества, но по-краткият им живот ги прави малко вероятни кандидати за подобно обучение, казва още Шот. Африканските плъхове могат да живеят до десет години, докато продължителността на живота на дребните кафяви плъхове е само няколко години.

"Смятаме, че те са чудесно допълнение към зоопарка", казва тя, визирайки африканските плъхове. Шот добавя, че косматите посланици ще повишат разбирането на хората за това колко умни са те и как могат да съжителстват с тях.