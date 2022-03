Може ли да бъде възкресен видът Rattus macleari?

Е кип палеогенетици потърси метод, с който да бъде възкресен плъх, ендемичен за остров Рождество в Индийския океан, изчезнал преди 120 години, съобщи АФП.

Специалистите, ръководени от Том Гилбърт от университета в Копенхаген, не са стигнали до реално възстановяване на вида Rattus macleari. Според тях обаче методът им насочва как да подходят учени, които работят по подобни проекти.

#YearoftheRatFacts #334: Christmas island has two species of endemic rodents - Maclear's rat (Rattus macleari), and the bulldog rat (R. nativitatis). Both are now extinct and were unafraid of humans, which, along with hybridising with the black rat, may have sped their decline. pic.twitter.com/Jd8kqgbqKl