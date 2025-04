Племето, в което къпането е забранено

Т ози свят е населен с различни култури и племена, всяко от които има свои собствени процъфтяващи обичаи и наследство. Въпреки бързото развитие на технологиите и модерното общество, все още има много племенни общества, които се придържат към древните си житейски традиции. Такива племена, които са склонни да живеят в отдалечени и девствени части на света, притежават свои странни обичаи и традиции, дълбоко вкоренени в начина им на живот. Тяхното съществуване е далеч от съвременния свят и прозренията, които то дава по отношение на културното наследство на човечеството, са интригуващи, пише Times of India.

Защо къпането е забранено в племето Химба

Сред едни от най-интересните такива групи е тази на Химба, която е местен полуномадски народ от северна Намибия, Африка. Хората от племето Химба отдавна са изолирани в продължение на векове, като се придържат към своите отличителни традиции и начин на живот. Един от най-интригуващите аспекти на техния начин на живот е може би един от най-интересните аспекти: странната им концепция за хигиена и чистота на себе си, по-точно табуто за баня.

В културата на Химба къпането е забранено. За разлика от съвременния свят, където хората се къпят всеки ден, Химба не се къпят по никакъв начин.

Жените се къпят само веднъж в живота си - на сватбата си. Странната практика е нецивилизована за другите, но е жизненоважна част от тяхната култура.

Тъй като не прекарват много време с вода, Химба се развиват, за да бъдат чисти сами. Вместо вана, която повечето хора познават и използват, Химба избират димна баня, която убива микробите и бактериите. Те използват дим, получен от изгарянето на специални билки, за да се къпят и да отблъскват насекомите.

Наред с димните бани, жените от племето Химба използват като пречистващ ритуал и парни бани, приготвени от варени растения. Това е не само хигиенично, но и премахва телесните миризми - нещо, което трябва да се вземе предвид, като се има предвид изключително сухата среда.

