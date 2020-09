Амазонско племе уби със стрела бразилски експерт

Н ай-добрият бразилски експерт по изолирани амазонски племена е бил убит от стрела, която го е ударила в гърдите, когато се приближил до място, обитавано от изолирано племе.

56-годишният Риели Франсискато почина в сряда в отдалечен район на щата Рондония, който се намира в северозападната част на Бразилия, съобщава Би Би Си (BBC).

Той е бил там, за да наблюдава племе, като част от работата му за правителствената агенция за изолираните племена.

Свидетели споделят, че Франсискато и екипът му били подложени на обстрел, когато се приближили към изолирана група. Експертът, който е бил придружаван от полиция, се опитал да се скрие зад превозно средство, но е бил уцелен със стрела в гърдите.

"The death of the sertanista Rieli Franciscato, hit by an arrow in Rondônia, could not have occurred at a more difficult time for all of us." https://t.co/N0wes6Y4BB