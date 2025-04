Турист извърши незаконно посещение на изолирано племе, убило мисионер през 2018 г.

А мерикански турист направи незаконно посещение на опасно, изолирано племе на Андаманските и Никобарските острови, оставяйки кенче сода и кокосов орех като знак на почит —, само за да бъде напълно игнориран от хората, които не са имали контакт с външния свят от 30 години, съобщиха властите на индианската територия, предаде Sky News.

Това вероятно е добре за 24-годишния Михайло Викторович Поляков.

Последният външен човек, посетил островите, американският мисионер Джон Алън Чау, беше убит от племето през 2018 г. и тялото му остава погребано на острова и до днес.

Поляков, украинско-американски гражданин, беше арестуван в неделя, след като се твърди, че е взел едноместна лодка до изолирания остров Северен Сентинел в Индийския океан — същото място, където изолираното племе Сентинелес застреля Чау със стрела, след като той се опита да ги обърне към християнството, съобщава Press Trust of India.

Х. Далилал, генерален директор на полицията на островите, каза, че Поляков е бил забелязан на плаж в Южен Андаман на 29 март точно след полунощ, носейки само кокосов орех и кенче сода, за които той твърди, че са “в знак на почит към сентинелите.”

Остров Северен Сентинел е на около 40 км западно от популярните курортни зони на островната верига в Индийския океан.

“Получаваме повече подробности за него и намерението му да посети запазената племенна зона", каза Далилал пред местния магазин. “Също така се опитваме да разберем къде другаде е посетил по време на престоя си на Андаманските и Никобарските острови.”

Поляков, който пристигна в главния град Порт Блеър на 26 март, достигна северния бряг на острова —, където всички външни лица са забранени от индийския закон — до 10 сутринта, но той беше игнориран от народа на Сентинеле, полицията отбеляза след като конфискува камерата му GoPro.

Той използва бинокъл, за да се опита да забележи членове на племето Sentinelese от лодката си без резултат и се твърди, че е използвал свирка, за да се опита да привлече вниманието им. След като не успя да влезе в контакт с племето, Поляков слизе на острова за около пет минути, оставяйки даровете си на брега, събирайки проби от пясък и записвайки видео, каза полицията.

