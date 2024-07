Определиха Аня Тейлър Джой за най-красивата жена в света

Б ританският пластичен хирург Джулиан де Силва определи най-красивата жена в света, пише The Sun.

Това е американо-британската актриса и модел Аня Тейлър-Джой.

Anya Taylor Joy is the most beautiful woman in the world according to the 'golden ratio' https://t.co/uVC1mK7Cae pic.twitter.com/veikH2qSRm

„Тя беше категоричният победител, когато всички черти на лицето бяха измерени за физическо съвършенство“, каза лекарят.

Така специалистът съпостави лицето на звездата от телевизионния сериал „Ходът на кралицата“ с правилото за златното сечение. Оказа се, че пропорциите ѝ са 94,66 процента близки до съвършенството.

„Тя има най-висок общ резултат за позицията на очите от 98,9%, което е само с 1,1% по-малко от идеалното“, обясни той, добавяйки, че актрисата също така е получила най-висок резултат за позиция и форма на веждите.

Anya Taylor-Joy is the most beautiful woman in the world, according to the Greek Golden Ratio of Beauty Phi, which measures physical perfection.



