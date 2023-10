Аня Тейлър-Джой зашеметява в нетрадиционна сватбена рокля (СНИМКИ)

Г ледайки от балкон от 15-и век с изглед към Големия канал във Венеция, актрисата Аня Тейлър-Джой даде на света първия поглед към сватбената си рокля - и тя далеч не беше очаквана.

От една страна, тя не е бяла. Вместо традиционната рокля в цвят слонова кост Тейлър-Джой избра рокля на принцеса в руж. Полата и корсажът от тюл бяха украсени с подобни на дантела детайли с горски мотиви: клони и листа от нишки с цвят на шоколад, розови цветя и преливащи се капки роса от сребърни кристали. През гърдите ѝ бродирано колибри се протяга към нещо, което изглежда като магарешки бодил, за да пие.

