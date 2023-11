"Очаквам с нетърпение да бъда госпожа Безос": Лорън Санчес с подробности за предстоящата сватба

Л орън Санчес е готова да каже „Да“.

Бившата водеща на новините е сгодена за Джеф Безос от май и разкри пред Vogue, че вече има няколко подробности, които е готова да издаде за брака им - включително дали ще вземе името му или не.

„Да, 100%. Очаквам с нетърпение да бъда госпожа Безос“, каза Санчес, преди да сподели някои от дизайнерите, на които се е спряла за потенциални сватбени рокли.

In a new exclusive interview, Lauren Sánchez discusses going to space, giving back, and her high-flying romance with Jeff Bezos. Read the full profile here: https://t.co/qXtkaXgN1C pic.twitter.com/rz2CPDCF27 — Vogue Magazine (@voguemagazine) November 13, 2023

Тя посочи Christian Dior, Dolce & Gabbana и Valentino сред любимите си модни къщи, но настоя, че все още не е взела реални решения що се отнася до рокля. „Има толкова много невероятни дизайнери!“ каза тя и добави: „Щом имам минута, ще намаля“.

Като цяло в списъка за планиране на сватбата има много задачи, сподели тя. „Все още мислим за сватбата и каква ще бъде тя. Голяма ли ще е? Зад граница ли ще е? Все още не знаем. Сгодени сме само пет месеца!“ каза Санчес.

59-годишният Безос също разкри пред Vogue връзката си с бившата ко-водеща на Good Day LA , с която започна да се среща в началото на 2019 г., малко след развода и на двамата.

Exclusive: Hosted at the home of Barry Diller and Diane von Furstenberg, take a look inside Lauren Sánchez and Jeff Bezos’s Beverly Hills Engagement party, here: https://t.co/mmIh2r09rX pic.twitter.com/fxT3lQ09Fg — Vogue Magazine (@voguemagazine) November 14, 2023

„Лорън има невероятна интуиция, почти вещерски сили в това отношение“, каза той за своята годеница. „Тя вижда неща, които другите хора не виждат. Тя наистина е много чувствителна към другите хора и към това, което те мислят."

Той сподели, че романтиката им е помогнала и на него да развие по-пълноценни връзки.

Що се отнася до планирането на сватбата им, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Amazon се засмя на идеята за участието му там.

След годежа на двойката източник, близък до тях, каза, че те са „наистина влюбени и щастливи, което прави всички, които ги познават, щастливи“.

Приятелите на Санчес бяха „развълнувани, че Джеф най-накрая повдигна въпроса“, а източникът отбеляза, че двойката „говори за това от дълго време“.

„Всички нейни приятели казват, че това е нейната сбъдната мечта. Тя намери мъжа, с когото иска да прекара остатъка от живота си, и те почувстваха, че моментът е подходящ", добави източникът.

Lauren Sánchez says ‘good opportunities’ come with marrying billionaire Jeff Bezos https://t.co/HMwjAi9Ihh pic.twitter.com/PROmYtx3Ec — The Independent (@Independent) November 14, 2023

По времето, когато Безос и Санчес започнаха да излизат през януари 2019 г., и двамата преживяха разводи.

Преди това Безос беше женен за Макензи Скот, с която споделя четири деца, в продължение на 25 години. Междувременно Санчес се разведе със съпруга си, с когото бяха заедно 13 години, Патрик Уайтсел, приблизително по същото време. Тя споделя две деца с холивудския агент и има още едно дете от предишна връзка с бившата звезда на NFL Тони Гонзалес .