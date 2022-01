Пингвини гейове осиновиха яйце на хетеросексуална двойка, чупеща неволно яйцата си

Д ве мъжки птици от вида Хумболтов пингвин станаха татковци за първи път, след като получиха оплодено яйце от служителите в зоопарк в Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес.

Еднополовата двойка, Елмър и Лима, е първата в зоологическата градина „Розамънд Гифърд“ в град Сиракюз, която се грижи за бебе. В няколко други институции са постигнали успех с пингвини от един и същи пол, които заедно мътят яйцата, а след това отглеждат и малките.

От зоопарка обясниха, че

Елмър и Лима са мътили яйце, което е снесено от пингвини, които често неволно чупели вече оплодените си яйца.

Мъжките птици успешно са се справили и бебето се е излюпило на 31 декември.

🐧🌈🐧 We have some very exciting news! The first chick to be fostered by a pair of same-sex penguins at the Rosamond Gifford Zoo hatched on January 1! Read the full news release here: https://t.co/NuVJMtLDde #Syracusezoo pic.twitter.com/nfbfiYL08p