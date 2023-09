"Пет дни, изпълнени с творчество": Започна Седмицата на модата в Лондон (СНИМКИ)

С лед Ню Йорк светът на модата се събира отново в Лондон в петък за пет дни ревюта, предаде АФП.

В дефилетата ще участват големи имена като "Бърбъри", но и много млади дизайнери, които могат да оформят модата на утрешния ден.

Преди година Седмицата на модата в Лондон, която трябваше да се завърне след пандемията от КОВИД-19, беше прекъсната заради смъртта на кралица Елизабет Втора. Тя почина на 8 септември 2022 г., след което беше обявен десетдневен национален траур.

