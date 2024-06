Ползите за здравето от периодичното гладуване

Периодичното гладуване, наричано и фастинг, е хранителен режим, при който храненето протича по редовен график само в определени часове. Проучванията показват, че периодичното гладуване е начин да контролирате теглото си и да предотвратите - или дори да обърнете - някои форми на заболявания.

(Видеото е архивно: Периодично гладуване: Подходящо за хора с ниска физическа активност - „На кафе)

Какво представлява периодичното гладуване?

Много диети се фокусират върху това какво да ядете, но периодичното гладуване е свързано с това кога да ядете.

При периодичното гладуване се храните само в определено време и независимо от името, всъщност не трябва да изпитвате силен глад. Изследванията показват, че гладуването за определен брой часове всеки ден или яденето само на едно хранене няколко дни в седмицата може да има ползи за здравето.

Неврологът от университета "Джон Хопкинс" Марк Матсън е изучавал периодичното гладуване в продължение на 25 години. Той казва, че телата ни са еволюирали така, че да могат да останат без храна в продължение на много часове или дори няколко дни или повече. В праисторически времена, преди хората да се научат да се занимават със земеделие, те са били ловци и събирачи, които са еволюирали, за да оцеляват - и да се развиват - за дълги периоди без храна.

Експертите отбелязват, че дори преди 50 години в Съединените щати е било по-лесно да се поддържа здравословно тегло. Нямало е компютри, а телевизионните предавания са се изключвали в 23:00 ч.; хората са спирали да се хранят, защото са си лягали. Порциите са били много по-малки. Повече хора са работели и играели навън и като цяло са се движели повече.

При наличието на интернет, телевизия и други забавления 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, много възрастни и деца стоят будни по-дълго време, за да гледат телевизия, да преглеждат социалните мрежи, да играят игри и да чатят онлайн. Това може да означава седене и похапване през целия ден - и през по-голямата част от нощта. Работата от вкъщи също може да доведе до по-уседнал начин на живот и консумиране на повече калории през целия ден.

Допълнителните калории и по-малката активност могат да означават по-висок риск от затлъстяване, диабет тип 2, сърдечни заболявания и други болести. Научни изследвания показват, че периодичното гладуване може да помогне за обръщането на тези тенденции.

Как действа периодичното гладуване?

