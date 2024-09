Пчела червено джудже е открита за първи път в Европа

У чени установиха, че червената медоносна пчела джудже за първи път е създала колония в Европа.

Пчелата, Apis florea, произхожда от Азия и откриването ѝ предизвика тревога сред местните пчелари и природозащитници, които се опасяват от потенциално опустошително въздействие върху местните пчелни популации.

„Обезпокоително е, че Apis florea е открита в Малта. Apis florea вероятно ще се конкурира за прашец и нектар с нашите местни опрашители - група насекоми, които вече са в упадък. Също така е много вероятно тези пчели да пренасят множество болести, към които европейските пчели може да имат слаба устойчивост“, казва Дейв Гулсън, професор по биология в университета в Съсекс, който не е участвал в изследването.

Предишни доклади показват, че видът червено джудже бавно разширява територията си от Азия до Близкия изток и Североизточна Африка, но досега никога не е съобщавано за него в Европа.

„Ако е в Малта, това е първата поява на медоносна пчела в Европа, която не е западната кошерна пчела - Apis mellifera“, казва Франсис Ратниекс, британски ентомолог и почетен професор по пчеларство в университета в Съсекс, който не е участвал в изследването.

Когато колонията, състояща се от повече от 2000 възрастни пчели, е открита около клон на дърво, са направени ДНК тестове за определяне на вида. Веднага след като видът е идентифициран като Apis florea, тя е отстранена и унищожена. Но изследователите, които пишат в Journal of Apicultural Research, подозират, че група пчели вече е напуснала кошера, за да създаде нова колония.

Близостта на колонията до свободното пристанище Birżebbuġa, основен товарен център в Малта, предполага, че пчелите може да са пристигнали с търговски кораб.

„Това е един от основните (и по-бързи) пътища, по които различните подвидове на Apis mellifera, както и други видове пчели, оси и други летящи насекоми могат да се придвижват от родните си ареали към по-отдалечени места“, казва Хулиана Рангел, професор по пчеларство в Тексаския университет, която не е участвала в изследването.

Рангел заяви, че това ново откритие е още един пример за това, че повишаването на температурите, дължащо се на климатичната криза, стимулира разпространението на видове в незаети досега територии.

Изследователите смятат, че меките зими в Малта и други южноевропейски страни благоприятстват оцеляването на този инвазивен вид. Червената медоносна пчела джудже се среща и в Израел.

„Щом може да живее в Израел, смея да твърдя, че ще се справи и в Малта“, казва Ратниекс.

A bee that's an invasive species! #Apisflorea, originating in the Indomalayan region, has been found to be colonising #Malta, the first reporting of it in Europe. It may put the island's #Apismellifera and other bees at risk. https://t.co/Kdci018pGZ pic.twitter.com/LbrHGFDugJ