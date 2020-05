Pavell & Venci Venc’ с нов хит за българите

Pavell & Venci Venc’ са известни с интересните си рими. В новата си песен - „Булгари“, те комбинират обичта си към българското със своя поглед към всичко онова, което го руши.

Вижте какво ни разказаха двамата в ексклузивно интервю за Vesti:

Излезе новата ви песен „Булгари”. Какво е вдъхновението зад нея?

Pavell: Реалността. Всичко, на което ставаме свидетели ежедневно. Сега назря моментът да изкажем мнението си за видяното и да го вкараме в песен.

Venci Venc’: Вдъхновението е неистовата нужда за „промяна” към по-добро. Тя е в основата на човешката природа.

Какви сме българите? Кои са най-добрите и кои - най-лошите ни черти?

Pavell: Трудно е да определяш цял народ. Дори и да е твоят собствен. Нека всеки сам си отговори на този въпрос, но честно, без да „спестява”.

Разкажете как и къде е създаден клипът към песента?

Pavell: Във Враца и Видин. Два града от един леко позабравен край на България - Северозапада. Родом съм от Враца, макар и да нямам самочувствието да твърдя, че познавам субкултурата на града така, както тази на Бургас, където израснах. Но пък съм запознат с красотите на Врачанския Балкан, където се случи първият снимачен ден с нашия малък, но силен екип. Петко Андонов улови „емоцията“ на планината, а Андрей Кряколов ни хвана с дрон от птичи поглед.

Връх Вола, лобното място на Христо Ботев, е може би любимата ми локация, защото там видяхме и дивите коне, които също влязоха във видеото. Видин пък ни предостави Дунав Мост 2 и крепостта Баба Вида – спиращи дъха локации.

Venci Venc’: Във Враца ни посрещна наш приятел, който ни разведе, както из хубавите природни места, така и сред изоставените сгради. Видяхме и двете страни, което също беше вълнуващ момент.

Има ли място за патриотизъм в рапа?

Pavell: Патриотизмът не би трябвало да се вълнува от жанровете в музиката. Нека вирее навсякъде, където е възможно, но в разумни граници.

Venci Venc’: Има място за действие в живота. Усещам пламъци, надигащи се в съзнанието на нашето поколение. Ако сме достатъчно силни ще ги превърнем в благороден пожар, за да изгорим някои от морално остарелите си маниери.

Какво значение има за вас песента „Кога зашумят шумите“, която е вплетена във вашата песен?

Pavell: Венци има история с тази песен, а аз оценявам стойността на наследството ни. Музиката от онези времена е била толкова пламенна и със смисъл, който ни кара да настръхнем.

Venci Venc’: „Кога зашумят шумите“ е първата песен, която съм пял в живота си. Редовно изнасях концерти на бабите в Балкана (смее се).

Винаги ли пишете сами текстовете си?

Pavell: Стараем се, ако името ти е до нашето в обща песен да си допринесъл и с текст. Иначе за самостоятелните ни парчета винаги пишем текстовете сами.

Venci Venc’: Често пишем текстове и за други артисти.

Има ли изпълнител, с когото бихте искали да работите?

Pavell: Безброй много са. Ако си самурай, искаш да се биеш само с по-добри от теб. Същото е, ако си шахматист или в нашия случай изпълнител. Така се учиш най-бързо.

Venci Venc’: Има и работим. Мечта е да стигнем нивото, в което ще можем да направим песен с Лили Иванова или Васил Найденов. Ще работим за дните, в които ще бъдем достойни за това.

Кои песни винаги присъстват във вашите плейлисти?

Pavell: Имам 20 любими евъргрийни, които наистина не омръзват. Класики от края на миналия век: - John Lennon – Imagine - Queen - Bohemian Rhapsody - Bob Marley - Redemption Song - Lenny Kravitz - Fly Away

Venci Venc’: - Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy - Johann Sebastian Bach - The six Cello Suites, BWV 1007-1012

Трудностите са неизменна част от пътя на всеки изпълнител. Как се справяте с тях?

Pavell: Надявам се човешки.

Venci Venc’: С пламък в очите и мотивация за съзидателен принос в едно по-светло утре.

Къде се виждате през 2021г.?

Pavell: Мисля, че ситуацията с вируса ни доказа, че е излишно да си правил дългосрочни планове. Лично аз вече съм по-внимателен в това отношение.

Venci Venc’: Аз се виждам като горд баща на момиченце на 2 годинки.

Искате ли да кажете нещо на своите фенове?

Pavell: Само едно леко припомняне, че всички сме синове и дъщери на едно юнашко племе. Днешното ни поведение определя как ще изглежда светът утре.

Venci Venc’: Бъдете промяната, която искате да видите в света, който не харесвате днес.