„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

П арис Джаксън няма да участва в създаването на „Майкъл“ – дългоочаквания биографичен филм, посветен на живота на Майкъл Джаксън. В поредица от истории в Instagram тя сподели мислите си по темата и подчерта, че не е имала никакво влияние върху продукцията, която в момента е в процес на разработка.

Коментарите на Джаксън дойдоха след интервю на актьора Колман Доминго за списание PEOPLE. Доминго, който във филма играе ролята на бащата и мениджър на Майкъл – Джо Джаксън, заяви, че Парис му е дала съвети за ролята и е подкрепила проекта.

В отговор в Instagram Джаксън директно тагна Домингo и написа: „Не казвайте на хората, че съм била „полезна“ на снимачната площадка на филм, с който нямам абсолютно нищо общо, lol.“ Думите ѝ бяха придружени от селфи, на което тя боядисва косата си.

„Това е толкова странно. Прочетох една от първите версии на сценария и оставих бележките си за нещата, които ми се сториха нечестни или неподходящи. Когато не бяха взети предвид, просто продължих напред с живота си. Не са моите маймуни, не е моят цирк. Бог да ви благослови и да ви е прост“, допълни тя.

В следващите си истории в Instagram Джаксън сподели видео, в което пее, докато е прекъсвана от своите домашни любимци. Малко по-късно тя отново се върна към темата за филма „Майкъл“, вероятно провокирана от онлайн коментари.

„Не съм участвала по никакъв начин, освен че дадох обратна връзка за първия вариант на сценария. Впоследствие ми стана ясно, че продукцията няма намерение да обръща внимание на бележките ми“, обясни тя. „Една от причините да не съм коментирала досега е, че знам колко много хора ще бъдат щастливи. Голямата част от филма е насочена към определена част от феновете на баща ми, които все още живеят във фентъзията, и те със сигурност ще останат доволни“, заключи Джаксън.

Биографичният филм „Майкъл“ е режисиран от Антъни Фукуа, а в главната роля влиза племенникът на краля на попа – Джафар Джаксън. В актьорския състав са още Колман Доминго, Майлс Телър, Ниа Лонг, Лора Хариър и други. Премиерата е насрочена за април 2026 г.