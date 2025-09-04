Любопитно

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

В поредица от истории в Instagram тя сподели мислите си по темата и подчерта, че не е имала никакво влияние върху продукцията

4 септември 2025, 13:49
„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ
Източник: Getty Images

П арис Джаксън няма да участва в създаването на „Майкъл“ – дългоочаквания биографичен филм, посветен на живота на Майкъл Джаксън. В поредица от истории в Instagram тя сподели мислите си по темата и подчерта, че не е имала никакво влияние върху продукцията, която в момента е в процес на разработка.

Коментарите на Джаксън дойдоха след интервю на актьора Колман Доминго за списание PEOPLE. Доминго, който във филма играе ролята на бащата и мениджър на Майкъл – Джо Джаксън, заяви, че Парис му е дала съвети за ролята и е подкрепила проекта.

В отговор в Instagram Джаксън директно тагна Домингo и написа: „Не казвайте на хората, че съм била „полезна“ на снимачната площадка на филм, с който нямам абсолютно нищо общо, lol.“ Думите ѝ бяха придружени от селфи, на което тя боядисва косата си.

„Това е толкова странно. Прочетох една от първите версии на сценария и оставих бележките си за нещата, които ми се сториха нечестни или неподходящи. Когато не бяха взети предвид, просто продължих напред с живота си. Не са моите маймуни, не е моят цирк. Бог да ви благослови и да ви е прост“, допълни тя.

В следващите си истории в Instagram Джаксън сподели видео, в което пее, докато е прекъсвана от своите домашни любимци. Малко по-късно тя отново се върна към темата за филма „Майкъл“, вероятно провокирана от онлайн коментари.

„Не съм участвала по никакъв начин, освен че дадох обратна връзка за първия вариант на сценария. Впоследствие ми стана ясно, че продукцията няма намерение да обръща внимание на бележките ми“, обясни тя. „Една от причините да не съм коментирала досега е, че знам колко много хора ще бъдат щастливи. Голямата част от филма е насочена към определена част от феновете на баща ми, които все още живеят във фентъзията, и те със сигурност ще останат доволни“, заключи Джаксън.

Биографичният филм „Майкъл“ е режисиран от Антъни Фукуа, а в главната роля влиза племенникът на краля на попа – Джафар Джаксън. В актьорския състав са още Колман Доминго, Майлс Телър, Ниа Лонг, Лора Хариър и други. Премиерата е насрочена за април 2026 г.

Източник: www.hola.com    
Парис Джаксън Биографичен филм Майкъл Отрича участие Колман Доминго Антъни Фукуа Джафар Джаксън
Последвайте ни

По темата

Експерт обясни възможните причини за срива на Google

Експерт обясни възможните причини за срива на Google

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови "The Conjuring"

Черна хроника: Пореден инцидент в завод

Черна хроника: Пореден инцидент в завод "Арсенал" в рамките на няколко месеца

Politico: Дори оставка на Макрон няма да спаси Франция

Politico: Дори оставка на Макрон няма да спаси Франция

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

pariteni.bg
12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 15 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 15 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 17 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 21 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Свят Преди 15 минути

В Португалия беше обявен ден на национален траур

Грандиозният финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 е в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Грандиозният финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 е в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Любопитно Преди 47 минути

Паркингът на зала „Арена София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Свят Преди 1 час

Арестувани са двадесет и двама души

Снимката е илюстративна

Икономиката на Русия попадна в „техническа стагнация“ през второто тримесечие на 2025 г.

Свят Преди 1 час

Това заяви Герман Греф, ръководителят на най-голямата руска банка – Сбербанк, съобщи „Киев Индипендънт“

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Свят Преди 1 час

Родителите на децата бяха арестувани

Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?

Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?

Свят Преди 1 час

Напрежението между Венецуела и САЩ отново се покачва, пише сп. „Нюзуик“

Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?

Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?

Свят Преди 1 час

Москва предупреди, че ще откаже да обсъжда каквато и да било "чужда намеса" в Украйна

Джери Брукхаймер се притеснил за живота на Брад Пит на снимките на „F1“

Джери Брукхаймер се притеснил за живота на Брад Пит на снимките на „F1“

Любопитно Преди 1 час

Докато снимал животозастрашаващите сцени, Брукхаймер постоянно се тревожел за безопасността на Пит

Проблем със самолета на Педро Санчес

Проблем със самолета на Педро Санчес

Свят Преди 1 час

Самолетът на испанския премиер е бил във въздуха, когато проблем го е принудил да се върне в Мадрид, съобщи говорител от офиса му

МВнР успокои: Няма пострадали българи при инцидента с атракцион в Лисабон

МВнР успокои: Няма пострадали българи при инцидента с атракцион в Лисабон

България Преди 1 час

Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Любопитно Преди 1 час

„Като цяло бих препоръчал да се опитате да ограничите изхожданията до най-много 10-15 минути, за да намалите риска от хемороиди“

Десетки загинали при руски удари в Донецка област

Десетки загинали при руски удари в Донецка област

Свят Преди 1 час

От началото на пълномащабното нашествие в Донецка област са били убити 3578 души

Адолф Хитлер

„Програма Т4“ – зловещият план за изтребление на Хитлер

Свят Преди 2 часа

„Леля ми постоянно е получавала успокоителни, накрая е била завързана за леглото и според аутопсията е починала от възпаление на белите дробове“

Звездите, които откриха истинската любов след 40

Звездите, които откриха истинската любов след 40

Любопитно Преди 2 часа

За тези звезди истинската любов не дойде, докато не навършиха 40 години

Нарасна броят на жертвите при инцидента с атракцион в Лисабон

Нарасна броят на жертвите при инцидента с атракцион в Лисабон

Свят Преди 2 часа

Сред 21-те ранени при вчерашния инцидент има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр

22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян

22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян

България Преди 2 часа

По случая е образувано бързо производство

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

3 китайски зодии, които привличат изобилие и късмет през септември 2025 г.

Edna.bg

Ето я „Кралицата на кетамина“, която се призна за виновна за смъртта на Матю Пери (СНИМКИ)

Edna.bg

Испания остана без още двама за България, вижте групата на европейските шампиони

Gong.bg

Шокираща новина за България и Десподов преди мача с Испания

Gong.bg

Мъж пострада тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал"

Nova.bg

Google се срина

Nova.bg